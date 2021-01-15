Суд поставил на паузу попытки челябинских чиновников начать стройку в городском бору

Защитники Челябинского городского бора одержали победу в суде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй апелляционный суд приостановил действие постановления Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ городского бора. Об этом сообщил правозащитник Владимир Казанцев.

Напомним, на территории Челябинского городского бора власти планируют разместить новый хирургический корпус областной детской клинической больницы. Специально для этого из состава одноименной ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протеста экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке разрешено. Чем и воспользовались областные власти, и в декабре минувшего года объявили о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляют, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако теперь правительству Челябинской области придется взять паузу. «Отменила нам кассационная инстанция постановление апелляции по границам бора, направила дело на новое рассмотрение. Кассация расстроила юристов, расслабила Текслера, минстрой и ЗСО. Власти объявили конкурс, несмотря на судебные споры. Начали искать подрядчика на проектные работы. Генеральная прокуратура РФ говорит им – оставьте бор в покое. Власти не слышат. Торопятся, спешат, несутся, – рассказал Владимир Казанцев в своем telegram-канале. – Прошло время. Юристы успокоились и собрались с силами. А не приостановить ли применение решения ЗСО, пока идет суд? Отправил ходатайство тихо, никому не сообщая».

В итоге второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста. Решение законодательного собрания в части участка для стройки приостановлено до рассмотрения спора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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