Больше двухсот челябинцев подали иск в защиту городского бора

В Челябинске началось рассмотрение коллективного иска в защиту действующих границ городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 220 административных истцов зарегистрировано в деле по иску об изъятии участка из границ ООПТ «Челябинский городской бор» под строительство детского хирургического корпуса. Об этом сообщил юрист Владимир Казанцев.

Напомним, судебные тяжбы вокруг городского леса продолжаются уже больше года. Власти не оставляют намерений разместить на территории Челябинского бора новый корпус детской больницы. Специально для этого из состава ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке оказалось разрешено. Чем и воспользовались областные власти, объявив в декабре минувшего года о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось изменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста Владимира Казанцева и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

В феврале нынешнего года апелляция вновь признала незаконным постановление ЗСЧО. Это решение власти вновь оспорили в Седьмом кассационном суде. И в мае на очередном судебном заседании представители заксобрания сделали «ход конем»: ходатайствовали об отмене решения апелляционного суда Челябинской области и возврате дела на рассмотрение первой инстанции в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Суд ходатайство удовлетворил.

Вслед за отменой постановления суда первой инстанции автоматически потеряли силу и все последовавшие за ним решения, в том числе все постановления Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о наложении обеспечительных мер.

Таким образом, постановление южноуральского парламента об изменении границ бора снова вступило в силу, и проектные работы оказалось можно возобновить.

Параллельно областные чиновники решили заручиться поддержкой в Москве и обратились в федеральное Минприроды с просьбой согласовать изменения границ бора. Но ведомство отказалось это делать, сославшись на отсутствие полномочий по регулированию деятельности особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Тогда свой шаг сделали экоактивисты, предложив южноуральцам присоединиться к иску в защиту городского бора.

Сегодня, 12 июля, суд начал рассмотрение уже коллективного административного иска. По ходатайству Законодательного собрания Челябинской области в качестве заинтересованного лица к процессу привлечено Минприроды РФ.

Следующее заседание назначено на 6 сентября. К тому времени уже будет известна позиция Верховного суда России по жалобе юриста Андрея Талевлина на решение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции о возврате дела о защите границ бора на рассмотрение суда первой инстанции. С ответом на нее ВС РФ должен определиться до 6 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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