Под окнами губернатора Челябинской области устроят пикет против выбросов

Экоактивисты Челябинска намерены выйти на пикет у здания правительства Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 10 августа, на Аллее Славы в Челябинске пройдет пикет «Челябинск против выбросов».

Инициатором акции протеста на сей раз выступает региональное отделение партии «Яблоко». «Мы призываем всех челябинцев присоединиться к нашей акции, – обращаются партийцы к горожанам. – Экологические указы президента губернатором Текслером не выполняются. Обстановка с загрязнением атмосферного воздуха в нашем регионе с каждым днем становится все хуже. Систематически поступают жалобы от горожан о том, что им нечем дышать. Доходит до того, что люди уезжают в другой район города, чтобы просто подышать свежим воздухом. Будем выносить губернатору предупреждение – начнем собирать подписи под обращением к президенту, чтобы показать красную карточку Текслеру».

Помимо «Яблока», организаторами акции выступает ряд общественных движений экологической направленности. Решение о проведении акции было принято на прошедшем 30 июля экологическом круглом столе.

Пикет состоится на Аллее Славы, напротив правительства Челябинской области.

Интересно, что акция протеста может ознаменовать очередной этап размежевания участников экологического движения в Челябинске. Так, среди организаторов пикета нет представителей движений «Челябинск, дыши!» и «Горожане». А упомянутый круглый стол фактически начался с обвинений активистов этих объединений в том, что они пошли на компромисс с чиновниками регионального правительства. Напомним, представители этих движений Елена Вахтина и Андрей Костенко согласились на создание рабочей группы, включающей «делегатов» от экоактивистов и вице-губернаторов, а также других правительственных чиновников.

В свою очередь, на ресурсах, близких к пошедшим на компромисс движениям, организаторов круглого стола и пикета упрекают в игнорировании наработок общественников-экологов, в том числе в плане взаимодействия с властями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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