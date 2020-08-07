Челябинские экоактивисты оказались на грани провокации

Углубляющийся раскол в рядах челябинских экоактивистов выливается во все более абсурдные действия со стороны некоторых из них.

Как сообщили РИА «Новый День», началось все с несостоявшегося «похода» к губернатору Алексею Текслеру 1 июля. Коллективное посещение резиденции главы Южного Урала анонсировало движение «Горожане» и было активно поддержано группой «Челябинск, дыши!»

Но буквально на следующий день после анонса инициаторы заявили, что акция не состоится. По словам общественников, на них вышли вице-губернаторы Ирина Гехт и Анатолий Векшин и предложили воздержаться от радикальных ходов, а вместо этого создать совместную рабочую группу для решения наболевших экологических проблем.

В итоге, громко объявленный «поход» не состоялся, а в среде экоактивистов начался раскол. Часть из них, группирующаяся вокруг интернет-сообщества «Вредные выбросы Челябинск», а также ряд радикальных экологических движений обвинили бывших соратников едва ли не в предательстве, заявив о начале самостоятельных действий совместно с партией «Яблоко». Они наметили на 10 августа организацию пикета у здания правительства Челябинской области, о чем и уведомили власти города и региона.

После этого оставшиеся за бортом акции протеста общественники по необъяснимой причине заявили о намерении провести собственную акцию и при этом обойтись без всяческих согласований. Правда, следующим совместным заявлением «Горожан» и «Челябинск, дыши!» стала удовлетворенная констатация сохраняющейся «грозности» движения. Экоактивисты почему-то сочли, что именно их угроза вынудила минэкологии Челябинской области внезапно нагрянуть с проверкой на ЧЭМК (правда, в ходе визита никаких нарушений на предприятии не нашли).

Оставили ли экологи после этого мысль о несанкционированной акции протеста или нет – понять сложно. Но в сообществе «Челябинск, дыши!» решили провести опрос. При этом вопрос, на который предложили ответить пользователям соцсетей, оказался весьма вызывающим: «Вы готовы выйти на несанкционированный протест против смога в Челябинске?» А один из ответов и вовсе кроме как провокационным назвать нельзя. Он гласит: «Да! Хватит это терпеть! Всех не задержат!»

Но результаты опроса его организаторам не понравились. Очень быстро на первое место вышел ответ «Протестами вообще не решить проблему смога, но у меня есть идея, как ее можно решить – напишу в комментариях».

К вечеру дня голосования инициаторы опроса пустились в рассуждения, близкие к «теории заговора». «У варианта «Протестами вообще не решить проблему смога, но у меня есть идея, как ее можно решить – напишу в комментариях» подозрительно неестественное распределение. А еще нет соответствующего количества этому варианту комментариев», – заявили они. При этом проиллюстрировали свое утверждение графиком, где значительный рост ответов с подобным вариантом начинается после 20:00. Правда, на том же графике видно, что и рост ответов с вариантом «Да! Хватит это терпеть! Всех не задержат!» – так же начинается примерно в это же время.

Но организаторы опроса делают однозначный вывод: вариант «Протестами проблему не решить и т.д.» выбирают боты. При этом на момент размещения этого поста всего в опросе приняли участие 185 человек, а явно не понравившийся авторам вариант выбрали порядка четверти проголосовавших.

И здесь инициаторы заявляют, что с сегодняшнего утра они проведут «повторный опрос, но не анонимный, а публичный. Потому что только с публичным опросом можно увидеть аккаунты ботов». И таки организуют его. Правда, обещание сохранить те же ответы организаторы не выполнили: два варианта ответа «Протестами проблему не решить, но я не знаю, как» и «...как ее можно решить – напишу в комментариях» отсутствуют. Их заменили вариантом «У меня другое мнение».

Но суть даже не в этом. Повторим, один из вариантов ответа является «Да! Хватит это терпеть! Всех не задержат!» – по сути, призыв к участию в несанкционированной акции протеста, то есть к нарушению действующего законодательства. И прямо сейчас радикальные челябинские активисты ведут открытую перепись своих же соратников, которым можно хоть сейчас выписывать протоколы за призыв к участию в несанкционированной акции протеста.

Что это – глупость или провокация – решать, видимо, придется самим челябинцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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