Зигзаг Текслера: южноуральский губернатор уклонился от встречи с челябинцами

Общественных активистов Челябинска не пустят к губернатору Алексею Текслеру.

Как уже сообщал «Новый День», челябинские экологические активисты потребовали, чтобы их принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Общественники хотели встретиться с главой региона 1 июля и обсудить с ним проблемы экологии. Но губернатор от встречи уклонился.

Сегодня с активистами провели переговоры вице-губернаторы Ирина Гехт и Анатолий Векшин. «По результатам встречи с двумя замами губернатора: договорились, что ищем компромисс и все отступаем на шаг назад, – рассказала депутат Центрального района Елена Вахтина. – Встречу 1 июля из-за пандемии решили отложить до середины июля. Формат обсуждаем. Возможно по ВКС, возможно 10 – 15 делегатов в большом зале с соблюдением дистанции. Будет проработан формат регулярных встреч (заседаний) каждые 2 недели.

Особо обсудили вопрос, что эти договоренности не будут заболтаны.

Закрытых для обсуждения тем нет».

«Прежде всего хочу отметить, что всегда предпочитаю диалог противостоянию. Знаю, что многие компромиссные решения воспринимают как слив, но лично я всегда чувствую ответственность за горожан, которые готовы поддержать нас на массовых акциях, – пояснил свою позицию координатор движения «Горожане» Андрей Костенко. – Учитывая все риски, считаю, что мы пришли к приемлемым договоренностям.

1) Вместо одной массовой встречи с губернатором будет регулярная площадка с 1 замом губернатора.

2) Площадка будет не только экологическая, но и социальная.

3) Мы расширяем круг вопросов. Теперь это не только про проблемы города, но и области. Вновь поднимаем тему ТоГОКа.

4) Ну, и поработаем над выстраиванием системы, когда большинство вопросов можно решить на местах без приема у губернатора. Это предварительные договоренности и планы, но уверен, что результата при помощи диалога с властями мы с вами добьемся».

Однако многие общественники его не поддержали. Костенко напомнили, чем закончилась история с рабочей группой по вопросам окружающей среды, созданной при администрации Челябинска после массового похода горожан «на мэрию» в декабре 2018 года.

«Эта встреча будет как сотни других. Вам пообещают, утешат, успокоят... и все... время затянут», – комментируют челябинцы в соцсетях. «Это размывание активности и размазывание каши по тарелке. Впрочем, ситуация ясна: сначала с вами потанцуют, а в конце всё равно поимеют».

«Похода к губернатору не будет, расходимся. Текслер не захотел встречаться с активистами, за него будут отдуваться замы. Текслер никаким образом не хочет ассоциироваться с экологической темой и активистами. Если что, он как Путин, окажется ни при чем, – написала активная горожанка Валентина Волкова. – Всю толпу в администрацию области не пустят: карантин же. Это официальная причина. А по факту власть на местах, как и сам Путин, до ужаса боится любого намека на бунт. Больше двух – это уже почти митинг, а больше трех – скрытая форма переворота.

А вот на выборы – добро пожаловать. Власть делает вид, что слушает и кивает головой. Но договариваться она не будет. Идти на условия не будет. Выполнять требования не будет. Будет бурная имитация: чиновники создадут группы, проведут встречи, посотрясают воздух, представят отчеты, пожмут руки, понадувают щеки.

Потом люди разойдутся по домам и лягут спать, чтобы проснуться от удушающего смрада в собственной спальне».

«Сольют. Начнут оттягивать, откладывать, ссылаясь... да найдут, на что сослаться. Экологический совет слили ведь. Они умеют. Но! По крайней мере, никто не скажет про хайп и протест ради протеста», – отмечает челябинка Ольга Казакова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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