«Все свободны»: челябинцам дали понять, что чиновники не собираются обсуждать с ними экологические проблемы

Чиновники дали понять челябинцам, что с экологией разберутся и без них.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители движения «Горожане» получили ответ на свое обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Напомним, в середине июня челябинские экологические активисты потребовали, чтобы их принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главе региона напомнили, что еще при назначении его исполняющим обязанности губернатора президент России Владимир Путин дал чиновнику поручение улучшить экологическую ситуацию в Челябинске и наладить связь с активными жителями города. Отметив, что оба пункта этого поручения Текслер полностью проигнорировал: «в городе продолжаются вредные выбросы в атмосферу, министерство экологии бездействует, загрязнители не несут наказания».

Напомнили губернатору и о сохраняющихся у горожан вопросов по поводу строительства Томинского ГОКа, а также строительства в городском бору, границы которого, настаивают экоактивисты, изменили незаконно.

Датой встречи было обозначено 1 июля – день голосования за поправки к Конституции РФ. Впрочем, уже через пару дней инициаторы встречи «сдали назад». Произошло это после встречи с вице-губернаторами Ириной Гехт и Анатолием Векшиным.

«По результатам встречи с двумя замами губернатора: договорились, что ищем компромисс и все отступаем на шаг назад, – рассказала депутат Центрального района Елена Вахтина. – Встречу 1 июля из-за пандемии решили отложить до середины июля. Формат обсуждаем. Возможно, по ВКС, возможно 10 – 15 делегатов в большом зале с соблюдением дистанции. Будет проработан формат регулярных встреч (заседаний) каждые 2 недели».

Одобрил этот формат и инициатор обращения к главе Южного Урала, один из лидеров движения «Горожане», член рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории Челябинска (которая, впрочем, последний раз собиралась еще при мэре Елистратове) Андрей Костенко:

«Прежде всего хочу отметить, что всегда предпочитаю диалог противостоянию. Знаю, что многие компромиссные решения воспринимают как слив, но лично я всегда чувствую ответственность за горожан, которые готовы поддержать нас на массовых акциях, – пояснил свою позицию координатор движения «Горожане». – Учитывая все риски, считаю, что мы пришли к приемлемым договоренностям.

1) Вместо одной массовой встречи с губернатором будет регулярная площадка с 1 замом губернатора.

2) Площадка будет не только экологическая, но и социальная.

3) Мы расширяем круг вопросов. Теперь это не только про проблемы города, но и области. Вновь поднимаем тему ТоГОКа.

4) Ну, и поработаем над выстраиванием системы, когда большинство вопросов можно решить на местах без приема у губернатора. Это предварительные договоренности и планы, но уверен, что результата при помощи диалога с властями мы с вами добьемся».

Однако многие общественники его не поддержали, напомнив об опыте предыдущих встреч и всевозможных рабочих групп, вся деятельность которых сводилась к обсуждениям различной степени напряженности. Но в результате все решения властей, принятые раньше, на хотя бы корректировку которых надеялись общественники, реализовывались в своем первоначальном виде.

Некоторые высказали предположение, что чиновники хотели лишь затянуть время, чтобы голосование по поправкам в Конституцию прошло без лишних эксцессов.

И, судя по всему, пессимисты оказались правы: нынешний «компромисс» с экоактивистами ждет та же участь, что и предыдущие «рабочие группы». Такой вывод можно следует из ответа экоактивистам, пописанного вице-губернатором Анатолием Векшиным. Многостраничный документ по большей части состоит из банальных перечислений кто и за что отвечает в сфере экологии.

Впрочем, есть там и определенная конкретика. Так, интересно отметить, что в информации о комплексном плане мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске на первом месте ставится снижение выбросов от транспорта (перевод общественного транспорта на газомоторное топливо, приобретение электротранспорта), и только на втором месте – от промышленных предприятий.

Более того, Векшин сообщает, что 5 мероприятий промышленники уже провели. Стало ли именно их результатом снижение выбросов на 500 тонн (0,3% от общего объема), о котором говорила недавно мэр Челябинска Наталья Котова, областные чиновники не уточняют.

Вопросов к Томинскому ГОКу у правительства области тоже не возникает: по словам Векшина, все разрешения у предприятия есть, так что и в этом плане проблем, требующих обсуждения, чиновники не видят.

Как и в вопросе изменения границ Челябинского городского бора. Решение уже принято, строительство нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы «в связи с многочисленными обращениями граждан» вот-вот начнется. Правда, тут г-н Векшин допустил маленькую промашку.

Понятно, что ответ составлял не сам вице-губернатор. И подписал он его, возможно, ни слишком внимательно прочитав (все-таки 6 страниц текста, выдержанного отнюдь не в художественном стиле). Но получилось неловко. «Согласно действующему законодательству об особо охраняемых природных территориях Челябинской области, изменение границ особо охраняемых природных территорий осуществляется на основании материалов, обосновывающих изменение границ, которые должны содержать, в том числе, материалы комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории, границу которой предполагается изменить», – говорится в ответе.

И далее следует подробная история включения в состав Челябинского городского бора участков, расположенных в урочище Монахи и в пойме реки Миасс от моста по улице Худякова до пруда Коммунар. Здесь и обоснование, и описание, и заключение: «По результатам комплексного экологического обследования министерству экологии Челябинской области даны предложения по приданию статуса особо охраняемых природных территорий земельным участкам: урочище Монахи и пойма реки Миасс (площадь 59,9 га) и включения их в состав памятника природы Челябинский (городской) бор».

Только, вот, к включению этих территорий в состав бора у общественников вопросов никогда и не возникало. А к исключению из границ памятника природы территорию, на которой власти упорно хотят построить корпус больницы, были не только вопросы, но и претензии. И претензии, по всей видимости, оправданные. Ведь, в отличие от истории с Монахами, весь ответ на эти претензии экоактивистов занял всего два абзаца: «Одновременно, в связи с многочисленными обращениями граждан, поддерживающих строительство нового корпуса Челябинской областной детской клинической больницы на территории городского бора, прилегающей к действующим корпусам больницы, поступившими в министерство экологии Челябинской области, принято решение исключить из состава памятника природы Челябинский (городской) бор участок для расширения ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница».

Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.12.2019 г. № 2240 внесены изменения в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2011 г. № 610 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны».

И это все. И никакой комплексной экологической экспертизы, которую чиновники неоднократно обещали провести и результаты ее предоставить широкой общественности.

Заканчивается пространный ответ вице-губернатора очаровательно. «Надеюсь, что в ходе личного приема, организованного мной и первым заместителем губернатора Челябинской области И.А. Гехт с вашим участием 17.06.2020 г., были выработаны конструктивные совместные решения. Предлагаю продолжить сотрудничество в данном формате», – пишет г-н Векшин.

Вот, так-то. Общественники-то думали, что 17 июня была всего лишь предварительная встреча, на которой они договорились наладить конструктивное сотрудничество в будущем. А оказалось, что, сами того не зная, они помогли выработать «конструктивные совместные решения». И именно «совместные», настаивает вице-губернатор.

Но координатору «Горожан» Андрею Костенко все представляется в ином свете. «Для понимания. С бюрократического языка это переводится не как окончательный ответ, а как обозначение своих позиций перед обсуждением. Типа, «у нас вот такие данные, вот такие документы, а что у вас?» Так что, пока некоторые, пользуясь случаем, брызгают слюной, мы готовим свои аргументы, подкрепленные нашими документами. Вот это и есть работа, а не хайп», – пишет общественник.

Позвольте, где же в ответе Анатолия Векшина идет речь об «обозначении позиций»? Ни о каких позициях и речи нет. Речь именно о решениях. Причем подаваемых вице-губернатором как плод совместных усилий чиновников и общественников. И практика политической жизни в Челябинской области показывает: это именно ответ. Окончательный и дальнейшему обсуждению не подлежащий. Причем, выработанный в ходе консультаций с теми же экоактивистами. И пусть они теперь доказывают, что никаких консультаций не было, а была всего лишь предварительная встреча.

Переводя «с бюрократического языка», это значит: «Всем спасибо, все свободны». Были у г-на Костенко и его коллег вопросы к губернатору? Были. Им дали возможность их задать, пусть и опосредованно. Теперь они получили на эти вопросы ответ. Так что эти вопросы закрыты. Будут другие вопросы – обращайтесь: «Предлагаю продолжить сотрудничество в данном формате».

Челябинск, Виктор Елисеев

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