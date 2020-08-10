«Мы будем ставить вопрос о должностном соответствии…» Челябинцы показали губернатору Текслеру красную карточку

Челябинцы показали губернатору Текслеру красную карточку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на Аллее Славы под окнами правительства Челябинской области состоялся сбор подписей под обращением к президенту Путину и губернатору Текслеру.
Горожане заявили, что не готовы терпеть сложившуюся в областном центре экологическую ситуацию, потребовали встречи с главой региона и отставки министра экологии.
Поскольку массовые мероприятия по распоряжению губернатора запрещены, организаторы не стали устраивать митинг: любой желающий мог записать персональное обращение к главе региона
и объяснить, за что они показывают Текслеру красную карточку.
Претензий набралось много, но главная – бездействие чиновников в решении экологических проблем.
«Нас травят практически каждый день, – заявляют горожане. – Мы устали терпеть эти выбросы и вранье чиновников». «В случае вашего дальнейшего бездействия, мы будем ставить вопрос о должностном соответствии», – предупредили они губернатора Текслера.
Сбор подписей продолжиться до 20:00 сегодняшнего дня. Завтра документ будет передан в приемные губернатора Челябинской области и президента России.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 10.08.20
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