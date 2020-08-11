Нулевой креатив: агитки кандидатов погружают Южный Урал в пучину уныния

Избирательная кампания 2020 года в Челябинской области запомнится разве что провокациями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действия избирательных штабов Южного Урала по-прежнему не блещут креативом. Причем настолько, что неизвестным «доброжелателям» иногда приходится самим добавлять фантазии участникам предвыборной гонки.

Так, ряд telegram-каналов облетели фотографии, где баннеры с изображением губернатора Челябинской области Алексея Текслера рядом с нафталиновым слоганом «Кто, если не мы» соседствуют с плакатами партии «За Правду», как будто отвечающими на вопрос главы региона. На сине-зеленом фоне (господствующие цвета новой партии) расположились белые надписи «Мы если никто» – именно так, без запятой.

Слоган, мягко говоря, странный. И прежде всего тем, что с точки зрения русского языка он выглядит бессмысленно, что не делает чести лидеру партии Захару Прилепину, известному как писатель, позиционирующий крайне бережное отношение к государственному языку Российской Федерации.

Впрочем, достаточно быстро лидеры регионального отделения «заправдинцев» заявили, что не имеют отношения к сомнительному «креативу», а распространяемые снимки объявили фотошопом.

Проблема в том, что подобные провокации, видимо, единственное, что запомнится из предвыборной гонки 2020 года в Челябинской области. Ведь не унылый лозунг «розового Текслера» отложится в памяти южноуральцев. Не блещут креативом и другие кандидаты и партии, без всякого энтузиазма заявляющие о своей заботе и работе в интересах... далее следуют, в зависимости от прописки или профессиональных предпочтений участников, садоводы, пенсионеры, а также города и веси. Кто-то повторяет кочующие из кампании в кампанию заверения в работе на совесть, работе на вас и прочее-прочее-прочее.

Правда, некоторые кандидаты пытаются вырваться из проклятого круга, но эти прыжки зачастую оказываются весьма рискованными. Так, один из участников предвыборной гонки сопровождает свои листовки слоганом «В трудное время рядом с тобой!»

Зато другие кандидаты и вовсе не утруждают себя поисками слоганов. Например, в Копейске один из членов «Справедливой России» напечатал листовки со слоганом «Кто, если не мы?» Только буквы лозунга выдержаны в традиционных партийных цветах СР, а не розовые, как у Текслера, чуть раньше вытащившего избитый слоган из небытия. Впрочем, пойди теперь разбери, кому из них «гениальная» идея пришла первому.

Да, дело даже не в этом. Если такие унылые, ленивые и неизобретательные люди получат депутатские мандаты, то зачем вообще нужно Законодательное собрание? Впрочем, этот орган никогда не играл первую скрипку в регионе и давно уже выполняет номинальную функцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.08.20

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