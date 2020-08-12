Массовые жалобы: жительницы Челябинской области третий месяц не могут добиться назначения пособия на детей от 3 до 7 лет

Жительницы Челябинской области жалуются на проблемы с назначением пособий на детей от 3 до 7 лет: органы соцзащиты карйне медленно обрабатывают заявки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги до сих пор не получили даже те, кто подавал заявления в конце мая, не говоря уже о завившихся позднее.

«Подавала 29 мая через МФЦ в Миассе, звоню им, и один ответ всегда – ОЖИДАЙТЕ!!! Сколько уже можно ожидать-то? Может КРАСНЫЙ БЛОКНОТ займется таким вопросом???», – пишут женщины губернатору Алексею Текслеру.

«9 июня было подано заявление на пособие от 3 до 7 лет, до сих пор никакого ответа нет от соцзащиты, – рассказывает жительница Троицка. – Дозвонится очень трудно, т.к. линия всегда занята. Кое-как дозваниваешься, толком ничего не объясняют, только говорят, что ещё май рассматривают (хотя 2 недели смообщали, что рассматривают 26 мая). В интернете прочитала, что срок рассмотрения заявления 2 недели, потом нужно будет заново подавать заявление».

«У нас тоже в Копейске тишина. 9 июня подала и в соцзащиту ходила – тишина. Говорят, что обрабатывают ещё только 22 мая… И это в течении 2-х месяцев».

«Подавала 29 мая тоже. И тоже тишина. Дозвонилась в соцзащиту Ленинского района, сказали, что будут до 10 августа рассматривать заявления тех, кто подавал до конца мая. Ещё подавала жалобу Путину. Ответили быстро: что перевели мою жалобу в администрацию Челябинска и соцзащиту, и теперь ждать ответ 30 дней».

В министерстве социальной защиты столь внушительные задержки с обработкой заявлений объясняют большим числом получателей пособия: «На сегодняшний день поступило более 104 тысяч заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Некоторые заявления еще проходят этап рассмотрения. Для подтверждения права по каждому заявлению направляется до 20 электронных межведомственных запросов. С учетом большого количества запросов информационной системе органов исполнительной власти – поставщиков информации (ответов на запросы) требуется большее количество времени для предоставления необходимых ответов. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего назначения пособий».

Однако жительницы Южного Урала отмечают: многие из них сами собрали все необходимые документы, но процесс обработки их заявок это не укорило:

«Не знаю, как они там работают. Я им звонила – спрашивала. Они в ответ: заявлений очень много, не успеваем. Сами все справки собрали, отвезли им. Прошло 2 недели, звоню: как там мое дело? Они мне в ответ: ещё обрабатывают – ответы на запросы ждут. Какие запросы, если мы сами все уже сделали? Они: «Ой, а мы забыли…. Ждите – позвоним». И до сих пор тишина. Вот как они работают – не пойму», – говорит одна из женщин.

Сама все справки принесла. Через МФЦ оформляла. Второй месяц жду. Пишу на почту – тишина, – вторит ей другая. – Вчера сама опять позвонила. Они: вы знаете, мы забыли посмотреть. Потом звонит и говорит привезти ещё справки. Мы привезли – и опять тишина».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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