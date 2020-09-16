В Челябинской области до сих пор не выплачивают пособия на детей от 3 до 7 лет

На Южном Урале до сих пор не выплачивают пособия на детей от 3 до 7 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ежемесячной выплате семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Заявления на назначение пособия начали принимать с 20 мая, но многие до сих пор не получили ни копейки.

«Подавала заявление 10.06.2020 на выплату пособия с 3 до 7, через МФЦ. Но уже прошло три месяца. А мне говорят: на рассмотрении, с вами свяжется специалист», – рассказывает жительница поселка Береговой Каслинского района.

«В Каслях такое же безобразие, – вторит ей другая жительница территории, – то один специалист у них, то «Ожидайте, с вами свяжется специалист».

«Подавала заявление 15.06 на портале госуслуг, одобрили только 3.09... В этот же день статус в заявлении изменился на «услуга оказана». Но денег так и нет, – рассказывает жительница Златоуста. – На прошлой неделе звонила в минсоц, ответили: в четверг – пятницу ожидайте... 14 сентября в 10 часов там же сказали: «Финансирования не было, ждите до 26.09». А в 10:30 сообщили: «Финансирование прошло, завтра отправляем по банкам, ожидайте». А часов в 12 очень резко ответили, что денег нет: «Что вы так беспокоитесь? Никуда ваши деньги не денутся...» и бросили трубку! Кому верить? И ведь я не одна, нас таких очень много... Почему не соблюдается установленный порядок: 20 дней на рассмотрение, 10 на выплату? Ребёнку 1 сентября восемь лет исполнилось...»

Женщины пишут в соцсетях, что аналогичная ситуация складывается в Симе и Уйском районе. В министерстве социальных отношений на все обращения стандартно отвечают: «С учетом большого количества запросов на выплату семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет требуется большее количество времени для предоставления необходимых ответов. Сотрудники делают все возможное, для скорейшего назначения выплат. Все выплаты, полагающиеся заявителям, будут предоставлены в полном объеме». Отметим, что подобным образом чиновники «отбивались» от жалоб южноуральцев еще месяц назад.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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