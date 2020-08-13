В Челябинской области статистику умерших коивдных больных публикуют с большим опозданием

Министерство здравоохранения Челябинской области сообщило еще о трех умерших, зараженных COVID-19. Из этих данных можно сделать вывод, что статистика смертей публикуется с большим опозданием.

Как уже сообщал «Новый День», ровно 2 недели назад – 30 июля – в Миассе умерла сотрудница службы скорой помощи, госпитализированная с диагнозом «ковидная пневмония». По одним данным, ей был 61 год, по информации минздрава женщина скончалась на 61-м году жизни.

В течение последующих 2 недель ведомство ежедневно сообщало о нескольких смертях среди зараженных, но ни одной пациентки соответствующего возраста среди умерших не было. И только сегодня в сводке минздрава появилась женщина 61 года, скончавшаяся от COVID-19. О сотруднице «скорой» из Миасса идее речь или нет, не известно, но факт остается фактом – по каким-то причинам минздрав публикует статистику с большим опозданием (в данном случае минимум на 2 недели).

Помимо скончавшейся от коронавируса женщины сообщается еще о двух погибших зараженных:

78-летняя пациентка умерла от ишемической кардиомиопатии и кардиосклероза, 82-летняя – от атеросклеротической болезни сердца.

В течение 12 августа, по данным минздрава, подтверждены 83 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в Челябинской области выявили 13 тысяч 60 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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