Дорогая инфекция: в Челябинской области существенно увеличили расходы на борьбу с коронавирусом

В Челябинской области существенно увеличили расходы на профилактике и борьбу с последствиями коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения по решению Законодательного Собрания будут внесены в областной бюджет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общую сумму расходов увеличили на 6 мрлд 587 млн 400 тыс рублей. Более 60% этой суммы пойдет на обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, приобретение лекарств, средств индивидуальной защиты, диагностических тест-систем, а также на стимулирующие выплаты медработникам и их обучение.

2,5 млрд, как уже сообщалось, предусмотрено на строительство временной областной инфекционной больницы (заниматься некапитальным объектом будет подрядчик, выбранный без конкурса).

Предусмотрены и выплаты стимулирующего характера работники учреждений социального обслуживания, столкнувшиеся с коронавирусом. Правда, для них предусмотрено менее 1% выделяемой суммы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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