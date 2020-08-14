Завершено следствие в отношении директоров двух уральских заводов, обвиняемых в крупных хищениях

В Верхнем Уфалее завершено следствие в отношении бывшего генерального директора АО «Уралэлемент» Владимира Черепанова. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО «Уралэлемент» входит в концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» и является подразделением корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

По версии следствия, Черепанов похитил более 80 миллионов рублей, выделенные предприятию на оборудование: техника закупалась у аффилированых компаний по существенно завышенным ценам.

Передано в суд и дело экс-директора Миасского машиностроительного завода Андрея Юрчикова: его задержали в феврале текущего года вместе с экс-руководителем бюджетно-экономического отдела ММЗ Еленой Нуждиной и экс-директором ООО «Техпласт» Алексеем Назарцевым.

По версии следствия завод заключил договор с ООО «Техпласт» на поставку товаров и в несколько приемов перечислил деньги, но ничего взамен не получил. Выведенные таким образом средства подельники разделили между собой.

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