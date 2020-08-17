«Ирина, ты сфоткалась?» Челябинские «справедливороссы» наступают на грабли Бурматова и Гаттарова

Перед кандидатами в южноуральское заксобрание замаячил призрак «молодогвардейского» фото-скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ехидные комментарии горожан вызвали фотографии, на которых депутаты райсоветов и кандидаты в Законодательное собрание Челябинской области Роман Никитин и Дмитрий Григорчик приводят в порядке территорию в одном из новых микрорайонов города.

«Незаконные торговцы, бросая свои точки, оставляют после себя мусор, который никто не желает убирать. Вчера вместе с моим коллегой Романом Никитиным разобрали и убрали этот хлам с улицы Александра Шмакова», – прокомментировал подборку фотографий Дмитрий Григорчик.

Правда, на снимках видно, что оба депутата-кандидата, представляющие партию «Справедливая Россия», одеты не слишком подходяще для уборки территории – в деловые костюмы. Роман Никитин объяснил это участникам интернет-сообщества тем, что они ехали с фотосъемки и «некогда было переодеваться».

Но многим на память пришел случай десятилетней давности, героями которого стали ныне депутат Госдумы Владимир Бурматов и бывшей вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, возглавлявшие в то время на Южном Урале «Молодую гвардию «Единой России». «Молодые единороссы» тогда решили попиариться на борьбе с лесными пожарами, ставшими в 2010 году серьезной проблемой для страны. И опубликовали серию фотографий, на которых вместе с соратниками по МГЕР якобы тушат лесной пожар.

Правда, очень быстро стало известно, что фотосессия прошла уже после того, как пожар потушили, и все снимки оказались постановочными. А всю страну облетело видео, на котором Руслан Гаттаров кричит одной из участниц: «Ирина, ты сфоткалась?»

Масло в огонь подливают и упорные слухи о том, что выходцы из МГЕР решили в ходе нынешней кампании по выборам ЗСЧО сыграть на стороне «Справедливой России» – якобы, таким образом Владимир Бурматов и его ставленники пытаются ослабить позиции регионального лидера ЕР Владимира Мякуша.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.08.20

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