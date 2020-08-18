Челябицы в шоке: чиновники запретили строительство рядом с городским бором

Чиновники решили внезапно проявить заботу о Челябинском городском лесе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии Челябинской области заявило о недопустимости строительства спортивного комплекса рядом с городским бором. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель главы ведомства Виталий Безруков.

По словам чиновника, строительство объекта благоустройства, отдыха и спорта без зрителей, расположенного в границах земельного участка, расположенного по улице Лесопарковая, 4, в Центральном районе Челябинска было запланировано ООО «СКЦ «Стиль жизни». Однако против него выступила мэрия. «Возражения вызвал тот факт, что указанный земельный участок со всех сторон непосредственно прилегает к границам памятника природы регионального значения «Челябинский городской бор», а значит, доступ к строительной площадке возможен только путем прохода через бор», – уточнил замминистра.

Тогда застройщик обратился в арбитражный суд с иском к администрации Челябинска, чтобы оспорить отказ в выдаче разрешения на строительство. В качестве третьих лиц к участию в суде привлечены министерство экологии региона и подведомственное ему ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области».

Министерство экологии поддерживает администрацию города и также выдвигает возражения против строительства. «Хотя данный земельный участок не входит в границы бора, вызывает серьезные опасения тот факт, что застройщик не смог обосновать, каким образом к участку будут подведены сети, подъездные пути, доставляться стройматериалы без ущерба для Челябинского бора. Поэтому министерство экологии считает обоснованным отказ администрации города в предоставлении земельного участка. Мы также намерены поддерживать это решение в суде. Необходимо сделать все, чтобы снизить нагрузку, и без того избыточную, на городской бор, сделать все возможное для сохранения памятника природы», – заявляет замминистра экологии области Виталий Безруков.

Кроме того, чиновник подчеркивает, что надеется на поддержку горожан в этом вопросе. «Я лично обращаюсь к общественности, нашим эко-активистам с просьбой поддержать министерство и администрацию города в вопросе сохранения Челябинского бора», – пишет он в своем канале.

Челябинцы удивлены и шокированы. Ведь раньше чиновники не демонстрировали особой заботы о городском боре. Так, когда несколько лет назад горожане выступили резко против строительства на территории лесного массива, непосредственно примыкающего к ООПТ «Челябинский городской бор», спортивного корпуса «Динамо», на все возражения ответ был один: участок не относится к территории бора.

Поддерживали в мэрии и правительстве области и проект по строительству центра подготовки по шорт-треку, также расположенный рядом с ООПТ и предусматривающий вырубку реликтовых сосен. Не изменилась тогда и аргументация чиновников: участок не входит в границы бора.

При такой позиции городских властей уже даже не удивительно, что и протесты жителей северо-запада, выступивших против вырубки леса ради строительства спортивного комплекса, не были услышаны. Ведь, как объяснили в мэрии, этот лес формально даже лесом не является.

Но самой скандальной стала история с исключением земельного участка уже из состава ООПТ «Челябинский городской бор» под предлогом строительства нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы. Напомним, несмотря на протесты общественности, заксобрание области утвердило это решение. А мэрия впоследствии дала разрешение на строительство, избежав проведения публичных слушаний благодаря режиму ограничений из-за COVID-19 (точнее, их провели в «заочном» формате).

Интересно, что три последних случая связаны с освоением бюджетных средств. И средств не маленьких.

И вдруг чиновники меняют позицию. И аргумент «участок не входит в состав бора» уже не работает.

Вызывает вопросы и момент публикации позиции министерства экологии. Дело в том, что исковое заявление застройщик подал в арбитражный суд 22 апреля этого года (заметим, в этом же месяце ЗСЧО приняло решение об исключении участка леса из ООПТ «Челябинский городской бор»). Решение о привлечении минэкологии к участию в разбирательстве в качестве третьего лица суд принял 3 июня. Следующее заседание назначено на 2 сентября. К чему тогда можно приурочить публикацию комментария ведомства сегодня, 18 августа?

Челябинск, Виктор Елисеев

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