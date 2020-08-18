Челябинцы требуют гарантий сохранения городского бора

Челябинцы вновь выступили против вырубки реликтовых сосен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Мелькомбинат выразили беспокойство возможным строительством дороги на территории Челябинского городского бора.

Челябинцы борются с опасностью уничтожения части городского леса уже несколько лет. И до недавнего времени им удавалось отстоять неприкосновенность территории. Еще несколько месяцев назад, казалось, вопрос был решен: после протестов горожан от строительства дороги на территории городского бора мэрия Челябинска отказалась.

Но с того времени кое-что изменилось: из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции очные публичные слушания власти предпочитают не проводить. Между тем, вопрос о согласовании границ квартала в районе поселка Мелькомбината встал вновь. Челябинцы, изучив документы, опасаются, что власти решили вернуться к отвергнутой схеме. Дело в том, что на обсуждение вынесен план переноса площадки школы, что открывает возможность строительства дороги на территории Челябинского городского бора. Опасения горожан увеличивают и планы мэрии расширить территорию детского сада, что приведет к «закупориванию» действующей дороги. И это, по мнению челябинцев, говорит о намерении властей построить новую дорогу – по территории городского бора.

Челябинцы направили губернатору Алексею Текслеру письмо с требованием подтвердить обещания городских чиновников не посягать на территорию Челябинского бора.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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