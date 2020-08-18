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Вторник, 18 августа 2020, 19:18 мск

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Где же наши скрепы? Мэрия Челябинска занялась поиском идентичности

Власти Челябинска объявили «охоту на смыслы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске стартовала очередная серия разработки социально-экономической стратегии развития города. На сей раз – до 2035 года.

Нынешние городские власти решили в который раз сделать ставку на «человеческий капитал». Но если раньше чиновники ограничивались разглагольствованиями об улучшениях жизни горожан, теперь речь идет о вопросах идеологических.

Оказывается, согласно социологическим опросам, челябинцы ждут – не дождутся, когда им даруют вселенский (или мессианский) смысл их существования. И ждут они этого, практически, 30 лет. Так, по крайней мере, считает вице-мэр Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, который и организовал обсуждение стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.

По мнению чиновника, горожане сильно переживают по поводу отсутствия у Челябинска и его жителей некой объединяющей идеи. С ним согласны и некоторые представители бизнеса, отмечающие отсутствие доверия между властями, бизнесом и жителями города.

В мэрии сетуют, что «смысл жизни» челябинцы ищут уже 30 лет. Правда, чаемый чиновниками «смысл жизни» потерян был при их же активном «непротивлении». Сейчас уже мало кто помнит, что пару раз в начале 1990-х годов именно Челябинск был первым и практически безальтернативным кандидатом на роль лидера в Уральском регионе. Но областным и городским властям тогда это было не интересно.

Теперь же чиновники решили «искать себя» в надежде найти хоть какую-то нишу, не занятую соседями. Что не удивительно. Ведь, по признанию той же мэрии, например, 95% выпускников хайтек специальностей уезжают из города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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