Челябинск решили сделать техноградом

Мэрия Челябинска рассказала, каким хочет видеть город в 2035 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские чиновники не оставляют попыток смоделировать будущее города. Очередной сеанс состоялся 18 августа в ходе обсуждения направления развития экономики мегаполиса.

Ничего особенно нового представители мэрии предлагать не стали. По мнению чиновников, к 2035 году город должен стать техноградом. В мэрии заявляют, что за следующие 15 лет в Челябинске переориентируются на инновационные технологии, экологическая ситуация улучшится, а экономика пройдет через серьезную диверсификацию.

В итоге город должен стать центром компетенций. При этом от промышленной составляющей власти отказываться не собираются. Не идет речи даже о выносе производств за границы города. «Давайте говорить честно, – рассуждает замглавы города по экономике Олег Извеков. – Никакого переноса не будет. Будет уничтожение производств, как это происходило в других городах России».

В качестве «проекта будущего Челябинска» представители мэрии предлагают работу по качественному улучшению экологии города, совершенствование градостроительной политики, развитие современного общественного транспорта и создание комфортной городской среды.

Другой вопрос – в привлечении в город инвесторов. Пока ни у чиновников, ни у экспертов нет представлений о том, каким образом заманить в город капитал. Понятно, что должны быть какие-то льготы, но во что это выльется – неизвестно. Остается лишь надеяться на патриотизм остающихся в Челябинске специалистов. Впрочем, к примеру, 95% айтишников, получивших образование в Челябинске, уехали из города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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