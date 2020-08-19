Суд отказал партии «Яблоко» в удовлетворении иска к Избирательной комиссии Челябинской области

Челябинский областной суд рассмотрел иск регионального отделения партии «Яблоко» о признании недействительным постановления Избирательной комиссии Челябинской области об отказе в регистрации регионального списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания.

Как уже сообщал «Новый День», облизбирком забраковал 22% собранных подписей при допустимом пределе 5%.

При этом более трети забракованных подписей признаны недействительными из-за того, что их собирали члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, что запрещено законом.

Представители «Яблока» заявили о провокации и потребовали показать им все подписи, признанные браком. Но облизбирком отказал им в этом без объяснения причин. Поэтому яблочники на направили жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ, но Центральная избирательная комиссия РФ их жалобы отклонила.

Сегодня суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу «об отсутствии в действиях административного ответчика нарушений существующего избирательного законодательства».

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Челябинск, Павел Зварзин

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