Партия «Яблоко» рискует выбыть из гонки за места в южноуральском парламенте

Партия «Яблоко» рискует выбыть из гонки за места в Законодательном собрании Челябинской области. Облизбирком забраковал 22% собранных подписей при допустимом переделе 5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для проверки в комиссию партия сдала 13 тысяч 878 подписей, из них 578 получены через сайт госуслуг. 13 тысяч 300 были в подписных листах. Проверили 6 тысяч 546 подписей, действительными признали 5 тысяч 77.

«По мнению комиссии недостоверных подписей у нас 29, недействительных подписей из-за технического брака – 1440, – рассказал лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. – Из них 797 подписей отбраковали после их оцифровки и проверки по базе МВД (судя по документам, вводилась вся информация криво, и Иванов Иван Иванович мог легко стать кем угодно, буквально набором несвязанных букв и цифр, которые по итогу не смогли идентифицировать).

За минус 463 подписи хочется сказать «спасибо» двум нашим сборщикам, которые оказались членами избирательных комиссий (это запрещено): один – член УИК №641 Курчатовского района Челябинска от партии «Единая Россия», второй – член УИК №646 Курчатовского района Челябинска от партии «Справедливая Россия». Оба – с правом решающего образа. Расцениваю данный факт как спланированную провокацию».

Со сборщиками – членами избиркомов – ситуация, действительно, странная: почему представители других партий, да еще входящие в «решающие» составы УИК, вызвались собирать подписи за оппозиционную партию, прекрасно зная, что им это запрещено, – вопрос очень интересный. Как и тот , каким образом партия привлекала сборщиков, если допустила такое грубое нарушение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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