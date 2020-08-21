Назад в 90-е: на главной площади Челябинска снова появится базар

Власти Челябинска решили отдать главную площадь города под фермерский рынок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 29 августа по 1 декабря на площади Революции будет работать временная сезонная ярмарка.

«Сельхозпроизводители смогут продавать свой урожай и свою продукцию по демократичным ценам», – заявили чиновники.

Инициатива чиновников вызвала среди горожан ироничное недоумение. Дело в том, что в Челябинске опыт использования главной площади в качестве торговой точки уже был. Но было это в первой половине 1990-х годов – период глубочайшей экономической депрессии, когда жители России выживали, кто как может.

Столь прозрачная отсылка к «проклятым 1990-м» – безусловно, весьма интересный ход городских властей накануне выборов в Законодательное собрание Челябинской области.

Между тем, еще три дня назад замглавы Челябинска по экономике Олег Извеков амбициозно заявлял, что видит столицу Южного Урала техноградом, прочно закрепившимся в федеральной... да что уж там – в мировой повестке с миссией «Концентрация интеллектуального капитала, генерирующего инновации».

Развернуть на главной площади города большой базар – идея, конечно, инновационная.

Впрочем, некоторые эксперты призывают не судить строго городских чиновников. Ведь 2035 год – это когда еще будет. У них же задача, куда более близкая по времени – «обезопасить» площадь Революции от любых попыток проведения на ней акций протеста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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