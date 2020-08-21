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NewDayNews.ru

Пятница, 21 августа 2020, 15:00 мск

Новости Челябинск

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Жители деревни под Челябинском обратились к губернатору с криком о помощи: местные чиновники самоустранились

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера пригласили на встречу жители деревни Круглое, где нет ни дорог, ни газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром пятницы, 21 августа, на дороге рядом с деревней Круглое, расположенной в Красноармейском районе, неизвестные активисты растянули баннер с надписью "#НиДорог#НиГаза#ТекслерПомогиКруглому#".

Фото обращения опубликовали в соцсетях на странице деревни. Там же разместили видеообращение к главе региона одного из жителей селения.

«Жители нашей деревни не выдержали и решили привлечь внимание вот таким способом, – прокомментировали фото в группе. – Администрация Красноармейского района решила просто не обращать на нас внимания! Они не выполняют свои обещания, данные весной этого года! Пришла осень, и народ опять тонет в грязи!"

Автор видеоролика подтверждает: жители поселения, расположенного в 7 километрах от проспекта Комарова (одной из центральных улиц Тракторозаводского района Челябинска) находятся в крайне сложной ситуации. «Все, что написано, – абсолютная правда, – подтверждает мужчина. – Дорог нет. Газа нет. Хотя в 500 метрах от этого баннера находится газораспределительный пункт. Муниципальные власти не помогают нам ни в чем. Сколько бы мы ни обращались, ни просили, ни писали. Отсыпкой дорог и освещением мы занимаемся самостоятельно. Вкладываем приличные ресурсы и средства. Мы хотим обратиться к Текслеру Алексею Леонидовичу. Может быть, он все-таки приедет, пообщается с нами. Мы понимаем, что большая нагрузка на бюджет, но какое-то решение должно быть».

Односельчане поддерживают активистов. «Нужно дороги, освещение, садик, школу, клуб для молодежи, чтобы были секции. Поселок растет, а обустройства нет. Все молодые семьи с детьми», – пишет жительница Круглого.

Но муниципальные чиновники продолжают стоять на своем. Дело в том, что даже существующие грунтовые дороги располагаются на частных землях, оправдываются в администрации. «Владельцев частных земельных участков, на территории которых в натуре не были выделены и размежеваны общественные территории, муниципалитет просил произвести выделение общественных территорий из частной собственности и межевание этих общественных территорий, – прокомментировал в обсуждении один из чиновников. – Затем необходимо передать общественные территории в муниципалитет для включения дорог в реестр для последующего обслуживания и содержания в проезжем состоянии. То же самое касается участков для строительства социальных объектов, спортивных и детских площадок».

Правда, и муниципальные дороги в деревне оставляют желать лучшего, пишут жители. «Вот участок дороги, который стоит у вас на балансе! – выложил видео один из южноуральцев. – Как хорошо вы его отсыпали летом, приезжайте и посмотрите, не ленитесь. Сейчас мы с местными жителями собираем деньги на отсыпку дороги, которую должна сделать администрация! Речь идет о дороге, которая стоит у вас на балансе!"

Ответят ли местные чиновники на приглашение, неизвестно. Но, по словам жителей Круглого, на появление баннера власти отреагировали оперативно: растяжка не провисела и до обеда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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