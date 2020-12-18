Южноуральцы все чаще жалуются на бездействие чиновников всех уровней

В поселке под Челябинском многодетная семья не может добиться подключения к воде из-за нежелания чиновников заниматься их вопросом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель поселка Красногорский (Еманжелинский район) пожаловался на невозможность провести в дом водопровод. Об этом он написал губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги!»

По словам южноуральца, семейство планировало использовать региональный материнский капитал для подключения к сетям водоснабжения, но столкнулось с глухим непониманием администрации городского поселения. «Ходил к местной администрации. Ну, и ничего не могу добиться. И вам писал – вы обращение перенаправили в Еманжелинск (районным властям – прим. РИА «Новый День»), а в Еманжелинске мне дали ответ: сходить в администрацию. Но я ходил к ним 3 месяца, больше не пойду!» – пишет житель Красногорского.

Отметим, размер регионального материнского (семейного) капитала составил в 2020 году 100 тысяч рублей. Вот только можно ли направить его на оплату подключения к сетям водопровода, не совсем ясно. Так, ряд юристов, дающих бесплатные консультации в Интернете, такую возможность допускают. Вместе с тем, на официальном сайте министерства социального развития Челябинской области в списке возможных трат такой вариант не предусмотрен.

Вместе с тем, перенаправление обращения из администрации губернатора районным властям может говорить, что оплата техприсоединения средствами регионального маткапитала все-таки возможна. В любом случае, ни областные, ни районные, ни местные чиновники захотели пояснить многодетным южноуральцам, что им делать. И непонятно, в чем проблема – в нежелании заниматься сложным вопросом или обычной некомпетентности.

Напомним, аналогичная история произошла в октябре, когда чиновники разных уровней отказались объяснять, что понимается под «другими местами общественного пользования», в которых необходимо соблюдать масочный режим. «Новый День», по просьбе читателей, пытался тогда выяснить, относятся ли к этим другим местам улицы, парки и скверы. Но добиться ответа так и не удалось.

Вообще, бездействие чиновников различных уровней становится одним из отличительных их качеств южноуральской власти. Так, продолжается противостояние поселка Петроград Красноармейского района и местных (поселковой и районной) администраций. Одна из жительниц предложила губернатору заглянуть в специально созданную группу в социальных сетях, где южноуральцы публикую отписки чиновников на запросы о строительстве нормативного въезда в населенный пункт, освещении ведущей к школе дороги и проч.

Согласно ответам местных чиновников, все, что было можно, они уже сделали: построили дорогу (не обустроив въезд), осветили дорогу. Правда, если верить фото и видео южноуральцев, освещение заключается едва ли не в единственном фонаре, торчащем посреди дороги. А въезда как не было, так и нет.

В ответ местная администрация отмахивается: земли частные, находятся в ведении конкурсного управляющего, с ней и решайте.

Интересно, что аналогичную позицию власти Красноармейского района заняли и по отношению к жителям деревни Круглое, многие годы добивающихся обустройства нормальной дороги. Чтобы привлечь внимание к проблеме, южноуральцам даже пришлось вывешивать огромный баннер «ТекслерПомоги» на дороге, ведущей к челябинскому аэропорту.

Но жалобы и призывы не помогают: областные чиновники либо заявляют, что вопрос не их уровня, либо отправляют обращения южноуральцев муниципалом. И проблема остается без решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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