Южноуральцы не понимают, как выполнять постановление Роспотребнадзора. Чиновники объяснять отказываются

Законопослушные жители Челябинской области не понимают, как выполнять распоряжения Роспотребнадзора.

Как уже сообщал «Новый День», с 28 октября в России вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ Анна Поповой №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Пункт 1 этого постановления гласит: «Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах». В ведомстве пояснили, что местом массового пребывания людей считаются территории общего пользования, на которых может одновременно находиться более 50 человек.

Это уточнение и поставило многих в тупик. Ведь, согласно формулировке Росреестра, территория общего пользования – это «земли и участки, которые заняты площадями, улицами, проездами, автодорогами, набережными, парками, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами».

И в любом из этих мест может одновременно находиться более 50 человек.

«Новый День» получил множество обращений от читателей – как из Челябинска, так и других городов области, с просьбой разъяснить, что имел в виду Роспотребнадзор: что без маски житель России может находиться только в собственном доме или на улице, в парке или том же городском бору можно ходить без нее?

По сути, нюанс, который просят разъяснить южноуральцы, кроется в словосочетании «может находиться». Понятно, что если ты оказался в плотной толпе, маска нужна. Но если человек гуляет, например, по набережной реки Миасс или идет по проспекту Ленина, да, даже по небольшой улочке – маска нужна или нет? Ведь в каждом из этих мест теоретически может одновременно находиться 50 человек. Но, скажем, не сейчас, а когда-нибудь – через месяц, год, в День города, в новогоднюю ночь. А сейчас человек идет один, а навстречу ему патруль. Есть основания для штрафа?

Или возьмем тот же проспект Ленина: его длина 7 километров, а ширина с учетом тротуаров достигает 100 метров. На нем в любой момент времени находится не менее 50 человек. Так на каком отрезке считать?

За разъяснениями «Новый День» обратился в официальные органы. Но оказалось, что требование носить маски в общественных местах прокомментировать никто не может.

До Роспотребнадзора дозвониться не удалось (это с весны вообще мало кому удается).

Тогда мы решили адресовать этот вопрос правительству области, попросив, чтобы первый вице-губернатор Ирина Гехт разъяснила ситуацию в ходе ежедневного брифинга по коронавирусу. Но областные чиновники комментировать отказались.

Сначала они заявили, что это вопрос «узкий до невозможности и немножко непонятно, какой ответ ждет вопрошающий… Есть же здравый смысл».

А когда мы отметили, что здравый смысл – это не аргумент, когда кто-нибудь захочет кого-нибудь оштрафовать, и спросили напрямик: будут ли штрафовать людей без масок на улицах, если они просто идут по своим делам, а не находятся в какой-то определенной группе численностью более 50 человек, ответили: «Не можем мы за федералов что-то комментировать, это не наши полномочия».

Но дело в том, что поручение (точнее – рекомендацию) органам внутренних дел «организовать необходимое содействие» Роспотребнадзору «в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий» дала именно областная власть: это отражено в пункте 11 распоряжения №146 от 18 марта 2020 года, подписанного губернатором Текслером.

В мае это распоряжение дополнили, обязав граждан «с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу, и других).

То есть, областные власти все-таки могут вводить масочный режим, конкретизировать, где маски нужны, а где нет. И могут делегировать полномочия по контролю за соблюдением этого требования правоохранительным органам. Почему же сейчас они отказываются объяснить, что это за другие места общественного пользования (29 октября Ирина Гехт сказала, что распоряжение №146 не нуждается в корректировке)?

Не хотят брать на себя ответственность? И трактовать размытую и подразумевающую массу вариантов формулировку Роспотребнадзора придется представителям правоохранительных органов, которых отправят проводить проверки? В других регионах рейды уж начались, и, например, в соседней Свердловской области заявляют, что больше никому ничего разъяснять не собираются – всех нарушителей масочного режима будут жестко штрафовать.

Кстати, в Челябинской области административный штраф за нарушение масочного режима колеблется от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. И зачисляться они будут в областной бюджет. Так себе, конечно, источник дохода, но все равно деньги.

Тем боле, что при таком невнятном требовании в нарушители, при желании, можно будет записать все 3,5 млн жителей Челябинской области. И никакие призывы к здравому смыслу обвиненным в административном правонарушении не помогут.

При этом, напомним, специалисты ходить по улице в масках не советуют. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев в мае текущего года заявил «Интерфаксу»: «На улице маска не просто бесполезна, а наносит вред», так как «на улице не летает вирус», зато в воздухе есть грибы и бактерии, которые оседают на маске и могут заразить человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.10.20

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