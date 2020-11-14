В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до конца года

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен сразу на полтора месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер внес изменения в распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года, согласно которым режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 продлевается до 27 декабря 2020 года.

Никаких дополнительных ограничений пока не вводится. Продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах. Разъяснений по ношению масок на улице по-прежнему нет.

Напомним, по данным на 13 ноября, в регионе подтверждено 22 тысячи 682 случая заболевания COVID-19. 729 зараженных умерли (непосредственно от коронавируса – 211).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.11.20

Глава Вишневогорска скончался от коронавируса. / Власти признали существенный рост цен на лекарства в Челябинской области. / Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»