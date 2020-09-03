Жители деревни под Челябинском продолжают взывать о помощи к губернатору

Под Челябинском продолжается противостояние между чиновниками и жителями деревни Круглое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после очередной попытки срезать баннер с надписью «ТекслерПомоги», жители деревни Круглое, расположенной в Красноармейском районе, взяли воззвание под круглосуточную охрану.

Напомним, баннер появился несколько недель назад на автодороге, ведущей к аэропорту «Челябинск». Южноуральцы требовали решить острые проблемы деревни, живущей без дорог и газа. Но первый баннер провисел лишь несколько часов. Потом воззвание перемещали на стену жилого дома. Теперь он снова появился на дороге, но уже под защитой жителей, мешающих его срезать.

«Жители деревни не сдаются! Слишком много у них проблем: газ, дороги, освещение, детская площадка, школьный автобус!", – пишут южноуральцы в сообществе жителей деревни в социальных сетях.

По словам южноуральцев, помимо отсутствия газа и дорог, в деревне Круглое нет элементарной детской площадки. «Деревня разрастается, приезжают молодые семьи с детьми! Ребят очень много, но гулять негде! – возмущаются жители. – На заброшенном болоте стоит пара искореженных каруселей, где местные жители пасут коров. Место для площадки отведено на болоте, там вечные комары и сырость. В песочнице нет песка, да и давно все заброшено! Жители не раз обращались с просьбами к районной администрации. Глава Красноармейского района обещал открытие площадки 1 июня 2020 года. Но результат нулевой!"

Кроме того, в удручающем состоянии находится контейнерная площадка. Еще одна проблема – школьный автобус. «Детей возят в школу в Петровку, – рассказывают южноуральцы. – В один автобус все не помещаются, директор школы попросила в прошлом году родителей самим повозить до октября месяца, но пришлось возить самим целый год. Водителя на второй автобус не нашли, в этом году родителям сказали, что будет один автобус, а детей в деревне прибавилось!"

В администрации Красноармейского района заняли позицию «сами виноваты». «Вы приобрели земельные участки по цене, соответствующей при необеспеченности их инфраструктурой, – снисходительно укоряют жителей деревни чиновники. – Перед покупкой стоило уточнить о перспективе. Существует перспективный план развития транспортной, инфраструктурной составляющих, который обязательно регистрируется с обоснованием источников финансирования».

Что касается включения деревни в региональную программу «Реальные дела», то по индикативу для этого необходима прописка в населенном пункте порядка 1 тысячи – 1,5 тысяч человек, «а в деревне Круглое 80% – дачники, имеющие постоянное жилье в Челябинске, и значительная часть жилых объектов еще не введена фактически в эксплуатацию, то есть жилыми домами их считать нельзя», объясняют в администрации.

Но далеко не все из нынешних обитателей деревни Круглое перебрались в нее всего несколько лет назад. «Я здесь ничего не покупала, мы живем в доме по самой первой появившейся улице, Озерная, муж живет здесь с детства, – заявляет одна из жительниц. Хорошо вы отмахиваетесь: зачем покупали земли, если видели, что ничего нет... А тем людям, которые здесь прожили век тоже, по-вашему, ничего не нужно?!"

Ответить на эти вопросы чиновники не в состоянии. Нет реакции и со стороны губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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