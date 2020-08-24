Тефтелев дал показания на Котову и Гаттарова. Возбуждено уголовное дело

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, находящийся под следствием, дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, главу администрации Челябинска Наталью Котову и «человека Дубровского» Наталью Салееву.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева обвиняют в получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2015 – 2019 годах чиновник вместе с подельником получил частями взятку на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Вскоре после своего задержания Евгений Тефтелев направил следователям ходатайство о досудебном соглашении, в котором не только признал вину, но и пообещал дать следствию показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, директора ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой, действующего мэра Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.

Так, экс-глава областного центра намерен был дать показания о завышении стоимости консультационных услуг по проекту строительства конгресс-холла «Крылья» в договоре, заключенном по инициативе Натальи Салеевой. Что касается Натальи Котовой и Петра Конарева то речь, среди прочего, шла о проекте благоустройства набережной реки Миасс.

А в августе этого года telegram-канал «СКамейка74» опубликовал сканы самого ходатайства и копии протоколов с подробными показаниями против Котовой и Конарева.

Как раз по этому факту и было возбуждено уголовное дело, сообщает 74.ru со ссылкой на собственные источники в силовых органах. Инициатором возбуждения уголовного дела стал прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Теперь следователям предстоит выяснить, кто способствовал публикации документов.

Челябинск, Виктор Елисеев, Павел Зварзин

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