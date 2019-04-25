«Человек Дубровского» покидает пост главы ЮУ КЖСИ

Наталья Салеева покинет пост генерального директора ЮУ КЖСИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 марта, наблюдательный совет Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (на 100% принадлежит правительству Челябинской области) принял решение расторгнуть контракт с генеральным директором компании Натальей Салеевой.

Свой пост она покинет 7 мая. С 8 мая исполнять обязанности главы будет Михаил Демаков, занимающий пока должность заместителя гендиректора корпорации.

Наталья Салеева возглавила ЮУ КЖСИ в декабре 2014 года. До этого она руководила ГК «Синай», принадлежавшей экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Еще на прошлой неделе она категорически отрицала свое предстоящее увольнение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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