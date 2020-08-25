В Челябинске задержали еще одного похитителя кизильника

В Челябинске задержали еще одного похитителя кизильника – на этот раз вором оказалась женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», даму «застукали», когда она выкапывала только что посаженные кустики на улице Лесопарковой. Ни присутствие свидетелей, ни то, что ее снимаю на камеру, женщину не смутило.

Похитительницу быстро нашли: кизильник она высадила возле своего дома. Кусты пришлось вернуть на место. Кроме того, любительнице халявы придется отвечать за хищение.

Напомним, вчера стало известно, что полиция нашла мужчину, выкопавшего на той же Лесопарковой почти 250 кустов кизильника.

Челябинск, Павел Зварзин

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