На трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП, копирующее происшествие с участием экс-вице-губернатора Челябинской области (ВИДЕО)

На трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП, копирующее происшествие с участием экс-вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария случилась сегодня днем в районе Юрюзани. Водитель Kia перед поворотом неожиданно решил обогнать впереди идущую машину, пересек сплошную линию (чуть раньше в линии был разрыв, но судя по видео, машина в него не вписалась и выезжала на полосу встречного движения уже через сплошную), но на встречке внезапно оказался Lexus. На самом деле, Lexus было видно, когда решившийся на обгон начал пересекать сплошную, почему водитель продолжил маневр, пока не ясно.

Пытаясь уйти от лобового столкновения, водитель Lexus вывернул руль влево, но в тоже мгновении летевшая ему в лоб Kia свернула вправо. В результате обе машины столкнулись, зацепив третий автомобиль, двигавшийся за обгонявшим.

Видеорегистратор этой машины и записал ДТП

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Kia, сообщили в ГУ МВД. Они госпитализированы. Другим участникам ДТП медицинская помощь не понадобилась.

Напомним, год назад в Аргаяшском районе Lexus, которым управлял Андрей Косилов, пошел на обгон перед закрытым поворотом, пересек сплошную линию и оказался на встречной полосе, по которой из-за поворота выехала Lada Vesta.

Водитель «Лады» попытался уйти от столкновения, приняв влево. Но водитель Lexus одновременно с этим изменил направление своего движения вправо, и в итоге машины столкнулись. Водитель и два пассажира отечественной легковушки получили серьезные ранения.

Теперь Косилов пытается доказать, что не виноват, упирая на то, что столкновение произошло на его полосе. О том, что он начал обгон в месте, где обгон запрещен и пересек разметку «Сплошная полоса», экс-вице-губернатор предпочитает не обсуждать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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