В Челябинске все контракты на поставку автобусов отдали одной фирме

В Челябинске определись с поставщиком еще 25 низкопольных автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт будет заключен с тем же ООО «Синегорье-Авто», которое уже получило подряды на поставку 9 автобусов.

Первоначальная цена последнего контракта составляла 298 млн рублей. Конкурс должен был состоятся завтра, но поскольку, как на предыдущие тендеры поступила всего одна заявка, ее рассмотрели сегодня. Контракт будет заключен по первоначальной цене.

Челябинск, Павел Зарзин

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