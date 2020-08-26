В Челябинске задержан юрист, защищающий интересы горожан по экологическим проблемам

В Челябинске задержан юрист Владимир Казанцев, защищающий интересы горожан по экологическим проблемам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «следственные действия» провели сегодня вечером.

«После моего ухода под конец рабочего дня приехали в офис с обыском. Затем домой к ним. Увезли, – рассказывает коллега Казанцева Ирина Трякшина. – Жене сказали, что сегодня он не вернётся. Сказали собрать одежду, обувь без шнурков, туалетную бумагу. Ждём информации от Александра Мельниченко (адвокат Казанцева – прим. РИА «Новый День») по тому, что вменяют».

Позже стало известно, что Казанцева собираются обвинить в мошенничестве.

Некоторые соратники экоактивиста предполагают, что задержание может быть связано с визитом на Южный Урал президента РФ Владимира Путина, который может состояться в ближайшее время, другие считают, что Казанцев сильно мешает промышленникам, не собирающимся сокращать свою прибыль из-за желания челябинцев улучшить экологию города.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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