В Челябинске пытаются засекретить следствие по делу экоактивиста Казанцева

В Челябинске определили меру пресечения экоактивисту и юристу Владимиру Казанцеву, которого обвиняют в мошенничестве. Суд принимал решение за закрытыми дверями.

Как уже сообщал «Новый День», руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» и юриста челябинских экологов Владимира Казанцева задержали 26 августа. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Сумму ущерба следователи оценивают в 500 тысяч рублей.

Сегодняшнее заседание об избрании меры пресечения суд закрыл от публики и прессы. О закрытом режиме попросил следователь, ведущий дело юриста челябинских экологов, объяснив это «тайной следствия». В итоге представители СМИ и несколько десятков пришедших поддержать челябинца активистов вынуждены были ждать решения судьи в коридоре и на лестничной клетке.

Таким образом, дело принимает беспрецедентный оборот.

Следствие не скрывало, что намерено просить о заключении Казанцева в СИЗО, хотя, по словам юристов, статья, инкриминируемая общественнику, редко предполагает арест обвиняемого в качестве меры пресечения. Само же заседание решили спрятать от глаз челябинцев и журналистов. При этом УПК четко регламентирует случаи, когда процесс проходит за закрытыми дверями. И «тайна следствия» в числе причин исключения его из публичной плоскости не значится.

В итоге, Казанцева отправили под домашний арест на 2 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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