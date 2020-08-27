Юриста челябинских экологов пытаются обвинить в вытягивании денег у клиента

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении челябинского юриста Владимира Казанцева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель общественной организации «Экологический консалтинг» и юрист челябинских экологов Владимир Казанцев задержан по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Об этом активисты сообщают в социальных сетях.

«За неделю до задержания Владимиру передали информацию, что против него готовится провокация. Владимир, к сожалению, не придал этому большого значения, так как считал: раз он не нарушает закона, то к нему невозможно подкопаться, – пишет один из экоактивистов Сергей Белогорохов. – Его обвиняют в том, что он якобы попросил у своего клиента деньги, чтобы дать взятку судье. При этом, Казанцев с этим клиентом расторг договор несколько недель назад. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга».

По мнению адвоката Александра Мельниченко, главная цель следствия – посадить Владимира Казанцева как можно быстрее в изолятор. И хотя по инкриминируемой юристу статье редко арестовывают, «но следователи напирают на необходимость изоляции», приводит мнение юриста telegram-канал Readovka.

Общественники из Челябинска сообщают, что в настоящее время следователи предлагают клиентам Владимира Казанцева дать показания против него, с целью получения новых эпизодов в возбужденном против него деле.

Защищать эко-активиста в суде взялись адвокат правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, часто выступающий в поддержку экологических и политических активистов Челябинска, а также Андрей Темников. Коллег готов поддержать и московский адвокат Андрей Гривцов. Также в поддержку экоактивиста выступил член общественного совета при Минприроды России, глава рабочей группы «Охрана окружающей среды» Александр Федоров.

Жители Челябинска начали выходить на одиночные пикеты в поддержку Казанцева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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