Экс-мэр Миасса подал в суд на сотрудников СК РФ за клевету

Экс-глава администрации Миасса Станислав Третьяков потребовал опровержения объяснения его задержания в здании регионального управления СКР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 августа, Калининский районный суд начал рассматривать иск бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова к следственному управлению СКР по Челябинской области о защите чести и достоинства.

Напомним, 13 февраля нынешнего года адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский заявил о том, что его клиента насильно удерживают в здании силового ведомства. Как рассказал юрист, до этого следователь ежедневно вызывал Третьякова, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, в здание регионального управления СКР, требуя присутствия адвоката. При этом никаких следственных действий не проводилось. Исходя из этого, Сергей Колосовский не счел необходимым сопровождать клиента каждый день, тем более что это было физически невозможно.

В итоге 13 февраля в СКР Станиславу Третьякову заявили, что продержат его в здании целый день или до тех пор, пока к нему не приедет его адвокат.

Узнав о происходящем, Колосовский расценил действия следователя как незаконное лишение свободы его клиента и известил об этом СМИ. Журналисты обратились за разъяснением к сотрудникам регионального управления СКР. В результате в прессе появилась информация, что Третьяков, якобы, попытался сбежать во время следственных мероприятий и потому был задержан. «Это не соответствует действительности, – подчеркивает Колосовский. – Мой клиент никуда не собирался бежать. Более того, он каждый день приезжал в следственное управление».

Третьяков и его адвокат потребовали от силовиков опровержения опубликованной информации, на те, по словам адвоката, начали вести себя весьма странно, заявив, что не давали такого комментария и переадресовав оппонентов к опубликовавшим информацию СМИ. Тогда Сергей Колосовский потребовал опровержения через суд. Сегодня состоялось первое заседание суда по этому иску. «Мы нашли запись телефонного разговора корреспондента одного из информагентств с представителем СКР, – рассказал юрист. – Честно говоря, я надеялся, что сегодня суд уже вынесет решение».

Но надежды адвоката не оправдались: заседание было перенесено, так как представители следственного управления СКР по Челябинской области попросили время для ознакомления с представленными сегодня их оппонентами материалами.

Между тем, дело уже заиграло дополнительными красками. «Сегодня они заявили, что не давали разрешения на публикацию этого комментария, – рассказал Сергей Колосовский. – Объяснили, что думали, это просто телефонный разговор и в прессу он не пойдет. То есть, представляете, сотруднику, ответственному за связь со СМИ звонит журналист, просит комментарий, он ему что-то рассказывает, но считает, что его слова опубликованы не будут. Думаю, подобная позиция может иметь далеко идущие последствия, в том числе, скажется и на работе журналистов».

Следующее заседание по иску должно состояться 3 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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