Кассация признала незаконной отказ суда по иску экс-мэра Миасса к СКР

Седьмой кассационный суд отменил решение Калининского райсуда от 9 сентября прошлого года, согласно которому был отклонен иск бывшего мэра города Миасса Станислава Третьякова к Следственному управлению СКР по Челябинской области о защите чести и достоинства.

Как уже писал «Новый День», в феврале 2020 года адвокат экс-мэра Миасса Сергей Колосовский сообщил СМИ о том, что Третьякова незаконно удерживали в следственном комитете, чтобы принудить его к совершению определенных процессуальных действий. Журналисты обратились за разъяснением к сотрудникам регионального управления СКР. В результате в прессе появилась информация, что Третьяков якобы попытался уйти во время следственных мероприятий и потому был задержан. Что не соответствовало действительности, настаивает сторона защиты экс-главы Миасса. «После появления этой информации в СМИ пресс-секретарь СК Скорик сообщил журналистам ложные сведения о том, что Третьяков якобы пытался сбежать со следственного действия. С целью опровержения этих сведений экс-глава Миасса обратился в суд», – напомнили в адвокатской конторе «Магнат».

В суде пресс-служба регионального управления СКР заняла позицию, согласно которой, разговаривая с журналистами, сотрудники не сообщают достоверную информацию, а лишь высказывают свои предположения, ответственность за публикацию которых несут СМИ, а не работники пресс-службы.

После отказа Калининского районного суда Третьяков обратился с апелляцией в Челябинский областной суд. Но и тот поддержал решение нижестоящей инстанции. Теперь же, после решения кассационного суда, дело возвращается на новое рассмотрение.

Челябинск, Екатерина Норсеева

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