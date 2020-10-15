В Челябинске заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-мэра Миасса

СКР направил в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего главы Миасса Станислава Третьякова.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Миасса Станислава Третьякова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Уголовное дело направлено для утверждения прокурору. Впрочем, материалы дела уже направлялись в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. Но в апреле этого года прокуратура вернула дело в следственный комитет.

Напомним, Третьякова задержали утром 7 ноября 2018 года в кабинете главы города. Первоначально его обвинили в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу.

Следом всплыл эпизод с получением взятки от бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, самого осужденного за взяточничество. По версии следствия, в том же 2012 году Третьяков обещал продать Сафонову муниципальную недвижимость и за эти «услуги», якобы, получил 300 тысяч рублей.

Экс-чиновник свою вину в обоих случаях отрицает. Его же защита указывает, что в первом случае взятку Третьяков якобы получил в 2012 году, а договор по земельному участку был заключен через несколько месяцев, уже в 2013 году. Что касается второго эпизода, то, по словам адвоката бывшего сити-менеджера, у Сафонова были близкие отношения с тогдашним главой администрации Миасса Виктором Ардабьевским, и прибегать при решении своих проблем к помощи его зама, коим тогда был Третьяков, было бы попросту нелогично.

Третье обвинение предъявили экс-чиновнику в феврале нынешнего года. Оно касается действий Третьякова уже в роли сити-менеджера Миасса: в 2015 году он издал постановление, согласно которому обслуживание 126 многоквартирных жилых домов передавалось от ООО «Миасская управляющая компания» (компания принадлежит все тому же Сафонову) МП «Городская управляющая компания». В результате, утверждают следователи, ООО понесло многомиллионные убытки и были нарушены права собственников жилья, так как их даже не спросили, хотят ли они менять управляющую компанию.

Третьяков не признает своей вины и в этом случае.

Челябинск, Виктор Елисеев

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