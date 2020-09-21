Суд отказал в защите чести экс-мэру Миасса, пожаловавшемуся на сотрудников СКР

Суд разрешил силовикам не опровергать комментарий о попытке экс-главы администрации Миасса Станислава Третьякова сбежать со следственных мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калининский районный суд отказал бывшему сити-менеджера Миасса Станиславу Третьякову в удовлетворении иска к следственному управлению СКР по Челябинской области о защите чести и достоинства.

Напомним, 13 февраля нынешнего года адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский заявил о том, что его клиента насильно удерживают в здании силового ведомства. Как рассказал юрист, до этого следователь ежедневно вызывал Третьякова, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, в здание регионального управления СКР, требуя присутствия адвоката. При этом никаких следственных действий не проводилось. Исходя из этого, Сергей Колосовский не счел необходимым сопровождать клиента каждый день, тем более что это было физически невозможно.

В итоге 13 февраля в СКР Станиславу Третьякову заявили, что продержат его в здании целый день или до тех пор, пока к нему не приедет его адвокат.

Узнав о происходящем, Колосовский расценил действия следователя как незаконное лишение свободы его клиента и известил об этом СМИ. Журналисты обратились за разъяснением к сотрудникам регионального управления СКР. В результате в прессе появилась информация, что Третьяков, якобы, попытался уйти во время следственных мероприятий и потому был задержан. «Это не соответствует действительности, – подчеркивал Колосовский. – Мой клиент никуда не собирался бежать. Более того, он каждый день приезжал в следственное управление».

Третьяков и его адвокат потребовали от силовиков опровержения опубликованной информации, но те, по словам адвоката, начали вести себя весьма странно, заявив, что не давали такого комментария и переадресовав оппонентов к опубликовавшим информацию СМИ. Тогда Сергей Колосовский потребовал опровержения через суд.

Рассмотрение иска несколько раз переносили. Наконец, суд вынес свой вердикт. «При рассмотрении дел о защити чести, достоинства и деловой репутации необходимо учитывать, что содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчика оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты, если только не носят оскорбительный характер, – говорится в решении. – Комментарии в пресс-центре управления Следственного комитета в Челябинской области, указанные истцом в исковом заявлении, не могут быть признаны сведениями, порочащими честь и достоинство истца, поскольку свидетельствуют о высказанном ответчиками мнении, основанном на их оценке действий истца».

Адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский уже заявил, что будет оспаривать не устраивающее его клиента постановление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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