С волком, гуляющим в центре Челябинска, будут разбираться следователи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с дикими зверями, гуляющими в парке культуры и отдыха в центре Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», житель Челябинска уже несколько лет выгуливает диких животных в парке имени Гагарина и называет это «контактным зоопарком». Горожане неоднократно жаловались на него и в мэрию, и в правоохранительные органы, но безрезультатно. На свободно гуляющего в парке волка весной прошлого года обратил внимание и губернатор Алексей Текслер во время первой семейной прогулки по Челябинску. А через несколько дней этот волк покусал подростка. Тогда хозяин животного заявил, что мальчик виноват сам: дескать, никого не слушал, сам спровоцировал, а волк просто играл: «Повалял, потаскал – как собаки играются…»

В ноябре Тракторозаводский районный суд Челябинска взыскал с хозяина зверя в пользу пострадавшего 15 тысяч рублей. Но мужчина заявил, платить не будет и подаст в суд за клевету не только на мать мальчика, но и на всех, поддержавших ее версию, а также СМИ, освещавшие эту историю.

31 августа сюжет о скандальном зоопарке вышел на одном из федеральных каналов. «Демонстрация диких животных привела к травмированию ребенка. По поручению председателя Следственного комитета руководством СУ СК России по Челябинской области незамедлительно организована процессуальная проверка сведений о нарушениях, озвученных в СМИ. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц компетентных органов, в чьи обязанности входит контроль за содержанием диких животных. По результатам проверки при наличии достаточных оснований глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело», – сообщили в СК РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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