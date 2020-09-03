Одна из самых унылых избирательных кампаний Южного Урала вышла на финишную прямую

В Челябинской области подходит к концу избирательная кампания – 2020.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, вчера, 2 сентября, стартовало досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления.

«Со 2 по 8 сентября в Челябинской области на муниципальных выборах проходит досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях по месту регистрации избирателей, – уточнили в избиркоме. – С 9 по 10 сентября досрочное голосование будет организовано в участковых избирательных комиссиях».

Кроме того, 11 и 12 сентября предусмотрена возможность досрочного голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и на муниципальных выборах. В эти дни, а также в единый день голосования 13 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Таким образом, подходит к концу одна из самых скучных и бездарных избирательных кампаний в истории Челябинской области. Кандидаты и партии так и не смогли (или не захотели) предложить избирателям сколь-нибудь ярких предвыборных идей. Все свои силы они направили на то, чтобы устранить конкурентов.

Так, в Калининском районе Челябинска кандидат в депутаты ЗСЧО от КПРФ предпринял неудачную попытку снять с выборов конкурента от «Справедливой России». При этом не до конца понятно, в чьих интересах действовал коммунист: сам он предвыборную кампанию практически не вел, а основная борьба развернулась между «справедливороссом» и кандидатом от «Единой России».

А вот в Троицке в суд на своих конкурентов подали уже «единороссы»: с выборов в региональный парламент требовали снять кандидата от СР, с выборов в городское собрание депутатов – женщину-самовыдвиженку.

На обвинении неизвестных злопыхателей пытались строить кампанию и в «Справедливой России». Например, кандидат в собрание депутатов Коркинского района пожаловалась на то, что у нее украли баннер.

Кстати, о баннерах. В Троицке один из кандидатов потребовал снять баннер представителя партии «За правду», на котором помимо самого «заправдинца» был изображен писатель Захар Прилепин. Истец заявил, что агитационный плакат нарушает авторские права литератора. Причем подавший иск южноуралец баллотируется по другому избирательному округу, а Захар Прилепин является лидером федеральной партии «За правду».

Отметился в предвыборных скандалах и Копейск. Одному из кандидатов здесь разрисовали автомобиль. Многие кандидаты попались на срывании предвыборных листовок и заклеивании политрекламы оппонентов. Кто-то нанял детей, чтобы те срывали с подъездов чужие агитки. В итоге подростков чуть не побили молодые люди весьма крепкого телосложения, по всей видимости, представлявшие интересы одного из оппонентов.

Наконец, политобозревателя газеты «Копейский рабочий» и вовсе обвинили в краже. В издании связывают это с профессиональной деятельностью журналиста. При этом газета отражает интересы «партии власти». Но именно в Копейске сильны оппозиционные структуры, да и нынешнюю власть в лице мэра-«варяга» Андрея Фалейчика, решившего переформатировать городское собрание депутатов «под себя», копейские элиты воспринимают крайне настороженно.

Борьба с агитлистовками и прочей политической рекламой развернулась и в Челябинске. Здесь, правда, она носит, скорее, стихийный и санитарный характер: челябинцы жалуются в мэрию и руководству политических партий на их кандидатов, залепивших своей агитацией не только доски объявлений у подъездов, но и заборы, бордюры и прочее, прочее, прочее. Ни власти, ни партийцы на эти жалобы не реагируют.

Кстати, первые сюрпризы принесло и начавшееся лишь вчера досрочное голосование. Так, оппозиционные кандидаты в собрание депутатов Кунашакского района заявили о централизованном подвозе избирателей. Немолодых мужчин заметили в нескольких автобусах, на одном из которых была табличка «Дети».

Челябинск, Виктор Елисеев

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