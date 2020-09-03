На Южном Урале школы на несколько дней переведут на «дистанц» либо закроют

Часть южноуральских школ на несколько дней могут перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения в работе учебных заведений связаны с выборами: сентябрьское голосование растянется на 3 дня: с 11 по 13 сентября.
Учитывая, что большинство избирательных участков расположены именно в школах, будет решаться вопрос о переводе учебного процесса на дистанционную схему, либо занятия просто отменят.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.09.20
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