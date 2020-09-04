На Южном Урале обнаружили новый очаг птичьего гриппа

В еще одном населенном пункте Челябинской области объявлен карантин из-за птичьего гриппа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц введены на территории деревни Теренкуль Подовинновского сельского поселения Октябрьского района. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правительства Челябинской области.

Карантин введен после того, как в одном из домохозяйств деревни обнаружили птицу, погибшую от опасной болезни.

Угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 километров от границ деревни. Зона наблюдения растянется на 10 километров вокруг неблагополучного пункта.

Напомним, в начале августа карантин по птичьему гриппу был введен в селе Песчаное Увельского района (расположено примерно в 100 километрах от Теренкуля). Рядом с населенным пунктом были обнаружены погибшие от заболевания дикие и домашние птицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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