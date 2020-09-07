Мэрия Челябинска втянулась в предвыборный скандал

В Челябинске разогрелся очередной предвыборный скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидаты в депутаты Законодательного собрания региона о партии «Справедливая Россия» заявили о «нападении» на их агитационные баннеры: кто-то просто их срезал.

Оказалось, что это не конкуренты, а городские власти: срезанные щиты, как выяснилось, давно были исключены из схемы размещения наружной рекламы. На вопрос, почему не убирают баннеры, например, «Единой России» – «наверняка и у них есть те щиты, которые исключены из схемы», вице-мэр по городской среде Александр Егоров заявил: «Все убираются незаконные. Кандидатам в депутаты при заключении договоров надо уточнять у собственников, законна ли конструкция». Правда, дальше распространяться на эту тему чиновник не стал, сами же единоросы об уничтожении билбордов с фотографиями их кандидатов в ходе текущей кампании не сообщали.

На вопрос, почему щиты, давно исключенные из схемы, убрали только сейчас, Егоров ответил: «Порядок такой. Нарушителю (рекламодателю) сначала дается предписание на добровольный демонтаж конструкции, исключенной из схемы. Он, как правило, не хочет этого делать и всячески затягивает. После начинаем процедуру демонтажа за бюджетный счёт (конкурс, все дела), конструкцию демонтирует победивший в конкурсе городской подрядчик. И выставляется счет рекламщикам».

«Я знаю один щит, где депутат рекламируется, конструкция ещё в феврале признана незаконной, но до сих пор стоит», – рассказала Егорову одна из горожанок и спросила: «Что по этому поводу отвечает управление рекламы?» Ответа пока не последовало.

Челябинск, Павел Зварзин

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