Челябинцам пообещали велодорожку в центре и «прозрачную» набережную (ВИДОВЫЕ КАДРЫ)

Челябинцам пообещали велодорожку в центре города: ее должны проложить по набережной вдоль развлекательного комплекса «Мегаполис».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», благоустройство южного берега реки Миасс в следующем году решено продолжить. В работу возьмут участок от улицы Красной до Свердловского проспекта.

«Сейчас эта территория служит хаотичной стоянкой и автомобильным транзитом. Мы же видим весь берег Миасса связанным в одно пространство и принадлежащим людям, – заявили в городском управлении архитектуры. – Это место не нагружено функциями, зато мы продумали множество сценариев, в которых вы наслаждаетесь общением и прогулками вдоль реки. Посидеть за стойкой с видом на реку, растянуться на лежаках под деревьями. Встретиться шумной компанией и не мешать другим? Не проблема, мы и это продумали. Теперь можно будет назначить встречу «у кролика», чтобы не потеряться.

Собственник «Мегаполиса» поддержал нашу идею убрать проезд и организовать велодорожку, совмещенную с техническим проездом для Мегаполиса. Велодорожка отдалена от прогулочной зоны озеленением для обоюдного комфорта пешеходов и велосипедистов.

Строительство этого участка набережной начнется в следующем году. Мы не забыли про выход к воде с набережной, но для его проектирования нам требуется больше времени на проектные изыскания и на подсчет его стоимости. Поэтому его мы пока вынесли в отдельный этап».

Если судить по рендерам, речь идет (о, чудо!) о «прозрачных» ограждениях набережной, не закрывающих вид на воду.

Видовые кадры управления архитектуры г. Челябинска

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