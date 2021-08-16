Ожидания и реальность: в Челябинске появилась новая набережная (ФОТО)

В Челябинске завершаются работы на набережной рядом с РК «Мегаполис».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор пространство вдоль реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом использовалось для транзитного проезда и как хаотичная парковка для гостей развлекательного центра. В прошлом году в городском управлении архитектуры разработали концепцию, предусматривающую весь берег в пределах городской черты как одно общественное пространство.

К обустройству участка рядом с «Мегаполисом» приступили в апреле текущего года.

Напомним, на организацию прогулочной зоны длиной 430 метров выделили 50 млн рублей. Все строительные и монтажные работы должны были завершить к 1 июля, озеленить участок – к 1 августа (предполагалось высадить 2,5 тысячи кустарников и многолетников, а также пару десятков деревьев).

Однако в последних числах июля набережная выглядела так:

Не открыли набережную и к 16 августа. «Степень готовности набережной реки Миасс за «Мегаполисом» уже достаточно высокая, чтобы по ней можно было гулять, однако работы пока не завершены и продлятся, как минимум, до выходных», – сообщили сегодня в мэрии.

Те, кто уже «протестировал» новое пространство, заявляет, что получилось одно из лучших общественных мест в городе. Судя по тому, что набережная буквально забита гуляющими, это действительно так.

Но стоит учитывать, что челябинцы прогулочными зонами не избалованы, и сравнивать им, по сути, не с чем.

Поэтому «Новый День» решил сопоставить ожидание и реальность: то, что обещали городские чиновники, и что из этого получилось на самом деле.

Итак, видовые кадры, представленные управлением архитектуры Челябинска, обещали много зелени: раскидистые деревья, пышные многолетники.

Пока озеленение выглядит так:

Чтобы эти деревца начали отбрасывать тень, в которой можно укрыться от палящего солнца, ждать придется лет 10 – не меньше. Поэтому пока челябинцам приходится довольствоваться редкими зонтиками.

На новой набережной должна появиться велосипедная дорожка. Ее обещали отделить от прогулочной зоны «озеленением для обоюдного комфорта пешеходов и велосипедистов». На рендере это выглядело так красиво, что даже не верилось.

Те, кто не поверил, похоже, оказались правы. По крайней мере, в данный момент под стенами «Мегаполиса» нет не только деревьев, но и места для них, а естественная изгородь разбита не вдоль всей дорожки, а на небольших участках, и находится в зачаточном состоянии, однако уже сейчас можно сказать, что видовым кадрам реальность не соответствует. Может быть, когда-нибудь мы и получим обещанное, но точно нескоро.

С другой стороны, хорошо, что велодорожка хотя бы есть, но ее – еще не просохшую, с липким верхним слоем – у велосипедов и самокатов уже пытаются «отжать» пешеходы.

Вопрос разделения потоков на новой набережной надо решать с самого начала, пока не дошло до конфликтов с пострадавшими, как на Кировке, бульваре Ленина или в парке Гагарина. Тем более что место на набережной немного, а народу уже сейчас полно, а выходные и праздники будет вообще не протолкнуться. И «самые умные», по старой традиции, будут толпами гулять по дороге – в данном случае велосипедной.

А вот плитка на набережной уложена хорошо. И видно, что она новая, а не полежавшая уже где-нибудь.

Надеемся, что эта плитка будет покрепче той, что положили через дорогу – на участке набережной между улицами Кирова и Красной: там она уже вся в сколах и трещинах, хотя лежит менее 2 лет, а часть ее и вовсе должны были в прошлом году переложить по гарантии.

Ну, и главная фишка новой набережной – прозрачное ограждение. Наконец-то можно с комфортом смотреть на реку.

Правда, любоваться там пока нечем.

Но в Челябинске так мало осталось от живой природы, что и такая река – уже подарок.

Челябинск, Евгений Полак, Виктор Вагнер, Светлана Намская

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