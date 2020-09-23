ФАС заинтересовали возможные махинации при благоустройстве набережной в центре Челябинска

Челябинское антимонопольщики собирают фотодоказательства выполнения ремонтных работ на набережной реки Миасс до заключения контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, надзорное ведомство рассматривает дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства комитетом дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Уралдорстрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест» при выполнении работ по ремонту Центральной части города Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ размещено комитетом в Единой информационной системе 16.08.2019, контракт заключен с ООО «Уралдорстрой» (ранее – ООО ТПК «ЯКК») 12.09.2019», – рассказали антимонопольщики. – Вместе с тем, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Челябинский урбанист» 14.08.2019 размещено сообщение о выполнении работ по реконструкции набережной Челябинска».

Аналогичная информация была опубликована на сайте сетевого издания «Комсомольская правда».

Кроме того, в сообществе «Челябинский урбанист» 13 сентября 2019 года, то есть на следующий день после заключения контракта, размещена информация о благоустройстве набережной реки Миасс, к которой прикреплены фотографии, из которых видно, что работы по укладке гранитной плитки уже выполнены.

«Указанные фотографии могут свидетельствовать о том, что работы выполнены до заключения договора по результатам проведения торгов, а также до заключения между ООО «Уралдорстрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест» договора субподряда от 14.09.2019», – предполагают представители Челябинского УФАС России.

В целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела антимонопольщики просят горожан и организации оказать содействие в сборе доказательств и предлагают направить в адрес антимонопольного органа фотографии объекта «набережная реки Миасс правый берег от ул. Красной до ул. Кирова», сделанные в период с 1 августа по 1 ноября 2019 года в формате jpg или jpeg, из которых можно установить дату съемки.

Фотографии необходимо направить по адресу электронной почты to74-yanibaeva@fas.gov.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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