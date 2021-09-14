Полтора миллиона за квадратный метр: в Челябинске появилась еще одна набережная (ФОТО)

В Челябинске обустроили еще один участок набережной: теперь доступным для прогулок стал южный берег реки Миасс от улицы Пушкина до улицы Кирова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строили эту набережную долго.

Благоустройство 500-метровой прогулочной зоны и создание Сквера искусств были одним из проектов, реализовать который власти города и области намеревались в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Мэрия заплатила за подготовку одного проекта, а в реализацию запустила другой. Путаница с проектами нанесла бюджету Челябинска ущерб на сумму около 7,3 миллиона рублей.

Потом подрядчики – и первый, и второй – начали увеличивать стоимость работ. В итоге на строительство этого участка набережной потратили более 743 млн рублей. С учетом выше упомянутого ущерба каждый метр новой прогулочной зоны обошелся в 1,5 миллиона рублей.

Смотрим, как это выглядит «в граните»:

Уютные места

Захватывающие виды

Малые архитектурные формы

С зеленью, как всегда, проблемы

Зато киоски уже работают

В восточном конце набережной веселее: и деревьев больше, и видов, и развлечений, поэтому и народ тусуется, в основном, здесь

Можно спуститься к воде

Пофотографироваться

Наконец-то, в Челябинске обратили внимание на современные детские площадки:

И вспомнили о композицонных осях:

Деревья ненастоящие, зато к зиме не опадут (но это не точно)

Настоящей зелени все-таки очень не хватает

Челябинские торговцы испортят любой стильный фасад

Заканчивается набережная роскошным видом на памятник коррупции

Работы еще продолжаются

А люки уже заржавели

Официальное открытие обещают 18 сентября

Вход на набережную со стороны улицы Пушкина – это так по-челябински

Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 14.09.21

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