Полтора миллиона за квадратный метр: в Челябинске появилась еще одна набережная (ФОТО)

В Челябинске обустроили еще один участок набережной: теперь доступным для прогулок стал южный берег реки Миасс от улицы Пушкина до улицы Кирова.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», строили эту набережную долго.
Благоустройство 500-метровой прогулочной зоны и создание Сквера искусств были одним из проектов, реализовать который власти города и области намеревались в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Мэрия заплатила за подготовку одного проекта, а в реализацию запустила другой. Путаница с проектами нанесла бюджету Челябинска ущерб на сумму около 7,3 миллиона рублей.
Потом подрядчики – и первый, и второй – начали увеличивать стоимость работ. В итоге на строительство этого участка набережной потратили более 743 млн рублей. С учетом выше упомянутого ущерба каждый метр новой прогулочной зоны обошелся в 1,5 миллиона рублей.
Смотрим, как это выглядит «в граните»:
Уютные места
Захватывающие виды
Малые архитектурные формы
С зеленью, как всегда, проблемы
Зато киоски уже работают
В восточном конце набережной веселее: и деревьев больше, и видов, и развлечений, поэтому и народ тусуется, в основном, здесь
Можно спуститься к воде
Пофотографироваться
Наконец-то, в Челябинске обратили внимание на современные детские площадки:
И вспомнили о композицонных осях:
Деревья ненастоящие, зато к зиме не опадут (но это не точно)
Настоящей зелени все-таки очень не хватает
Челябинские торговцы испортят любой стильный фасад
Заканчивается набережная роскошным видом на памятник коррупции
Работы еще продолжаются
А люки уже заржавели
Официальное открытие обещают 18 сентября
Вход на набережную со стороны улицы Пушкина – это так по-челябински
Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Евгений Полак
Челябинск. Другие новости 14.09.21
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