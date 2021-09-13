Голубая мечта о вечнозелёном… Что действительно нужно Челябинску

Сегодня – в День рождения Челябинска – хотелось бы поговорить о подарках. Их, как известно, нужно дарить от души. И при этом не забывать: презент должен радовать одариваемого, а в идеале – быть для него желанным, необходимым. Причем, это касается не только людей, но и городов. У РИА «Новый День» есть предложение, что подарить Челябинску. Пусть не сейчас – хоть когда-нибудь, но лучше побыстрее. Готовы биться об заклад: нам всем это действительно нужно.

Вы заметили: власти всегда предлагают Челябинску нечто абсолютно ненужное и часто даже завиральное?! Сумин предложил ФОКи. Дубровский – «Крылья».

Чем за тридцать лет новой России «прирос» Че? Торговыми и офисными центрами. Больше ничего замечательного – во всех смыслах в городе не появилось. Ледовые дворцы стали довольно тусклой заменой стадионов и катков советского периода. Ну да – респект команде мэра Тарасова за пешеходную Кировку. Проект недоделан и простоват, но потенциал имеется.

Частная строительная инициатива коттеджных поселков – это все-таки о другом. И пока там обитает очень маленькая часть челябинцев. А вот новые и новейшие микрорайоны высоток – это еще со времен закладки района, тривиально именуемого «северо-запад» – продолжение крайне некрасивого города. Города-завода, в каковой базарно-перевалочный Челябинск почти век назад «переформатировала» сталинская индустриализация.

Но ведь никто не хочет жить в некрасивом городе. А если он еще и небогат… Отсюда будут бежать. И бегут. И в первую очередь дети тех, кто обещал спортивный рай и прочие «крылья» новому поколению горожан и вообще южноуральцам. И из последних возможностей бегут остальные – молодые и не очень.

И предложения нового губернатора и его клевретов – из той же унылой серии «дворец бракосочетаний»; эрзац приличного проекта по благоустройству набережной Миасс; дешевый вариант международного аэропорта, некие фантомы касательно универсальной постройки на месте «рёбер» одиозных Крыльев – аналога екатеринбургского «Ельцин-центра» (только попроще, что сразу настораживает – насколько проще? – настолько же, насколько построенная набережная отличается от архитектурной задумки?!)

Теперь вот еще нечто подобное «Крыльям» (но поменьше – что тоже тревожно-смешно) Котова и Текслер намечают возвести на руинах элеватора – в ужасно запущенном квартальчике за театром драмы, примыкающем к саду имени Пушкина: где в одном флаконе совместят развлекательные и присутственные места с неизменными ресторациями и «хотелями».

В качестве ооочееень локальной инициативы предлагаю властям, одержимым (это эвфемизм, настоящее слово чуть грубее) желанием создать комфортную среду для жителей, хотя бы рассмотреть следующее предложение. Создать в экологически-грязном городе, где месяцев восемь довольно холодно и мрачно, красивый Зимний сад. Оранжерею. Ботанический сад. Но таким образом реализовать задумку, чтобы пространства Сада под свои перфомансы могли использовать местные поэты, музыканты, художники. Общественные организации – те, кто помогает больным ребятишкам или одиноким старичкам – старушкам и те, что не чужды разнообразным гражданским инициативам. И, конечно, чтобы в этот «дивный сад» захотели приходить горожане – всех возрастов, поодиночке, с друзьями – коллегами или детьми.

Но повторюсь – все слова в этом коротком предложении ключевые – и Зимний, и Сад, и КРАСИВЫЙ. Эрзац-оранжерея не пройдет. В этом случае, мы, как всегда, поедем смотреть – в феврале – на королевскую ботанику Лондона, а те, у кого денег на путешествие в Британию или на вечнотёплые и зеленые острова не хватит, – смотаются компанией или семьёй в эконом-путешествие в Пермь. Потому что соседям удалось (при активном участии властей и бюджета, между прочим) создать чудесную Оранжерею. Это любимейшее место отдыха горожан – в историческом центре города. Светлое, цветное, познавательно-утешительное. Такой флорофаунистический рай, особенно когда за окном осенние дожди или затяжной морозец.

Городской Зимний Сад (если, например, он будет примыкать к саду-парку Пушкина) – затея недешевая, если подойти к его созданию, образно говоря, с английской меркой. Но вот тут-то организаторам проекта – легко – поможет легион земляков-«садистов»: цветоводов, ботаников, дендрологов по профессии или «от Бога».

Наверное, способы оплаты их труда на это благое дело могут быль различными: кому-то не помешает денежное пособие, а кто-то захочет, чтобы в оранжерейном парадизе просто стояла его именная скамеечка, или клумба с фуксиями со всего света носила его светлое имя…

А, еще, как мне кажется, у этого нехитрого, но эффектного проекта может быть патрон – в нашем случае, очевидно, патронесса. На эту роль вполне подходит нынешняя первая леди региона. Ирина Текслер, как мне показалось из летописи ее публичной деятельности, явно тяготеет к прекрасному. Это касается и ее художественных пристрастий – театр, литература. И желания нет-нет, да примерить корону (пусть даже и вице-миссис столицы в гламурном дамском конкурсе). А тут – если проект будет не «пшиковым», а хоть на 20% похож на цветочную феерию в Лондонских Садах – она станет местной Кейт Миддлтон. Не самый плохой вклад в рейтинг мужа. Я уж не говорю про благодарность горожан.

Зимний Сад и вообще возрождение челябинских аллей и парков – это и некое возвращение к истокам, «скрепление скреп» с недалеким – таким модным сейчас – советским прошлым Челябинска. Когда приезжавшие в областной центр свердловчане или тюменцы, восхищались: «у вас такой зеленый город». Нет, конечно, с выбросами, и тогда все было в «полном порядке» – городская атмосфера состояла из самой адской смеси ядовитых (для человеческого организма) элементов таблицы Менделеева, но зелени – например, в Центральном районе, было с избытком.

Конечно, сады Питера городское пространство не напоминало, но московские аллеи и бульвары – вполне. Были «майские» зоны прогулок – когда зацветали городские яблони. Постепенно вектор смещался к аллеям, где зацветали акация, черемуха, сирень…

Если восстановить – в количественно-качественном порядке зелень челябинских 70-х, да присовокупить к ним Зимний Сад новейшего времени (и попробовать расширить возможности публичного использования Ботанического Сада ЧелГУ) – имя Текслера и Котовой (и всех, кто поможет им в осуществлении оранжерейного проекта) будет вписано в историю региона большими зелеными буквами…

А нам всем и будущим поколениям тоже достанется в наследство Сад. И возможно, это Сад станет неким новым культурным кодом вечно загазованного, перманентно серого невзрачного города.

Челябинцы, если посмотреть еще шире и поговорить об амбициозном проекте создания новых парков в городе – полноценных, а не утлых аллеек, уже давно не знают, куда им сделать шаг от повседневности. Нам не хватает мест отдыха, где можно отдохнуть от городской суеты. Без парка не бывает детства (следовательно, при дефиците садов и парков – детство челябинских ребятишек неполноценно). Сад – это оазис иной жизни, где ты не придавлен заботами, внутренне свободен. Где все твои встречи – необязательны, мысли и мечты партикулярны…

Чем мы хуже Питера – вон у них сколько всего ухоженного, гулятельного, освежающего. Сады: Летний, Михайловский, Таврический, Александровский, Ботанический, Кронверкский, Измайловский, Дзержинского (не помню, во что переименованный, кажется, в Лопухинский). И парки – Удельный, Шуваловский, Политехнической Академии, … и море безымянных скверов и садиков! В этих садах расцвела местная поэзия – может, при наличии садов, Серебряный Век наступит и в Челябинске, сменив бессрочную Чугунно-Стальную эру города. Города, где (по Божьему замыслу) самая красивая в России небесная синь… Тут просто не может не быть рожденной таким небом и таким светом поэзии и вообще художественных произведений.

Да Бог с ним, с Питером – для этого еще нужно Петра соответствующего найти, а нам, если и попадется Петр, так обязательно Сумин. Мы согласны и на московские бульвары! В конце концов, от «бульварной» литературы коммерческая выгода больше.

А если серьезно, то я уверена, что проведи сейчас в городе референдум – за создание Зимнего Сада или нового парка (в каждом районе!) – земляки придут и проголосуют – все и единогласно.

Для властей же садово-парковый проект может стать амбициозным и в модном – геополитическом плане. Если говорить о позиционировании региона как значимой евро-азиатской границы. В этом случае есть смысл подумать о совмещении европейской и восточной специфики садов с учетом и российского садового своеобразия. Отечественное садовое искусство со времен увлеченного этим делом Петра аккумулировало в себе и архитектурное устройство, и «санитарно-гигиеническое» значение, и воспитательно-просветительские функции, привнося в европейскую парковую культуру местную символику и мифы.

А сад на Востоке иной. Как говорили гуру дзена: «Не в шуме ли бамбука путь к просветлению? Не в цветении ли сакуры – душевное озарение?» Просветление Азии – созерцание без спешки. И озарение души возможно лишь в состоянии умиротворения. Поэтому «пограничные» южноуральские парки могут совместить в себе и традиционные древесно-растительные сады, и японскую икебану, и знаменитые сады камней (вон под рукой минеральный рай – Ильменский заповедник, выложить можно не то что традиционный японский, а целый каменный город-сад, опять же метеоритную тему нужно постараться обыграть – пропадает такой уникальный товар). Вот вам и туристическое ноу-хау и новый статус региона, и куча довольных улучшенной инфраструктурой жителей.

Но нам – рядовым южноуральцам все эти амбиции не столь важны, нам бы соорганизоваться и «топить», как выражается молодежь, за городские сады – настоящее спасение собственных душ от деловой обыденности. Кстати, при наличии городского Зимнего сада эта душеспасительная терапия станет всесезонной. Согласитесь, такое предложение – отличная альтернатива все равно не построенным «Крыльям» и однозначно пошленькой провинциальной идее про «Дворец бракосочетаний»…

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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