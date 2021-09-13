Город, которого не было: каким мог стать Челябинск, если бы не… (ФОТО)

Сегодня принято ругать Челябинск – за невзрачность, запущенность, заурядность. И действительно: нет в нем ни питерской монументальности, ни московского комфорта, ни живости Екатеринбурга. А ведь город мог быть совсем другим. Но не стал. Были на то и объективные, и субъективные причины.

Невоплощенные проекты представлены на выставке «Бумажная архитектура Челябинска», открывшейся в Доме Архитектора.

РИА «Новый День» предлагает читателям посмотреть, каким мог стать Челябинск, если бы не…

Напомним, Челябинск был основан в 1736 году как Челябинская крепость. За 4 месяца население крепости выросло до 177 семей. Через 30 лет – в начале 1768 года появился первый проект развития – «План города Чилябы». К тому времени в городе были две кузни, четыре кожевни, пять мыловаренных заведений и Христрождественский собор, давший название берущей от него начало улице.

Если в 1795 году на Христорождественской было всего 11 дворов, в основном, небольших, то в 1834 здесь располагалось уже 16 богатых усадеб, половину их которых занимали люди чиновные.

В 1859 году одну из усадеб купил Корнилий Покровский и сдал ее в аренду городническому правлению. А в соседнем флигеле открыл питейную лавку. Но семья росла, и глава клана задумался о постройке большого каменного дома. Для него было сделано 3 проекта, вот один из них:

Ни один из проектов воплощен не был. Но одним, похоже, воспользовались при проектировании нового здания рядом с бывшей усадьбой Покровских (ныне на ее территории располагается областной военкомат и Дом офицеров): в 2020 году между военкоматом и Камерным театром построили гостинцу.

От реальной усадьбы Покровских сохранилось только здание, в котором сегодня размешается областной военкомат, да несколько построек в глубине квартала.

В конце 20-х годов ХХ века в планировке и застройке Челябинска начались крупномасштабные изменения: в последующее десятилетие в городе было заложено около 30 промышленных предприятий, рядом с которыми строились рабочие поселки. А поскольку советский человек должен был быть гармонически развит, нужны были клубы, где рабочие могли бы свободное время развиваться интеллектуально и творчески. Предлагались разные варианты.

Строилось жилье и для служащих. Например, для сотрудников Госбанка собирались построить такой дом.

Обратите внимание на планировки и сравните с каким-нибудь Лесопарковым, где сейчас обитает много госслужащих.

Интересны проекты оформления площади Революции – первоначально она располагалась на южной окраине города и носила соответствующее название. Здесь организовывались народные гулянья в Рождественские праздники и Пасхальные недели, устраивались ярмарки. Со временем рядом с Южной площадью появились Народный дом (ныне Молодежный театр), Госбанк, таможня. В двух шагах располагался Одигитриевский женский монастырь.

В 1920 году Южную площадь переименовали в площадь Революции. Вокруг нее начал формироваться центр города. Примерно раз в 10 лет появлялся новый проект оформления площади.

Самые масштабные были разработаны в начале 50-х годов.

Но 4 ноября 1955 года вышло постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». На смену «сталинскому ампиру» пришел типовой функциональный модернизм. В итоге часть проектов была закрыта или заморожена, а часть срочно переделана.

Из-за борьбы с архитектурными излишествами в городе не появился Пантеон-памятник великим людям Советского государства,

существенно изменили ДК железнодорожников,

был упрощен проект Публичной библиотеки. Переделать «публичку» не удалось и в последующие годы.

Не были воплощены проекты застройки площади Ярославского. Когда-то она была главной в городе – именно здесь располагались первые в Челябинске храмы – сначала Никольская церковь, потом Христорождественский собор. До 1932 года она так и называлась – Соборной. Потом храм снесли, и в 1937 году начали строить на его месте музыкально-драматический театр. Одновременно были разработаны несколько проектов площади, но они не были реализованы. Еще один проект появился в 1947 году. Ему тоже не дали ход.

Площадь реконструировали только в 50-ые годы, правда от масштабного проекта по известным причинам пришлось отказаться. В итоге перед театром появился сквер. По сути, сейчас площадь выгляди почти как 60 лет назад.

В 60-70-ые годы в Челябинске был разработан ряд проектов, не доведенных до практической реализации.

Так, на улице Красной собирались построить административную высотку.

Обратите внимание на количество зелени – тогда и сейчас

Не появилось Дворца бракосочетаний и школы ДОСААФ

Был отвергнут проект краеведческого музея

Более поздний вариант тоже не утвердили

В итоге появилось это:

В очередной раз не реализовали глобальный проекты реконструкции площади Революции:

Проекты, не нашедшие вополщения в 80-ые – 90-ые годы:

Новый архитектурный бум начался в 2000-ые годы. В Челябинске начали массово проектировать высотные здания и общественные пространства.

На Красной снова собирались построить офисную высотку

На набережной хотел разбить сквер искусств, но ограничились сильно сокращенной версией

На Алом Поле должен был появиться небоскреб, но строить начали только сейчас и по другому проекту:

Не построили:

И, конечно, были планы на самый-самый центр – не срослось

Всего на выставке «Бумажная архитектура Челябинска» представлены 165 изображений 109 невоплощенных проектов: от первых планов городской крепости до вариантов современной комплексной застройки. Вход на выставку свободный.

Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Евгений Полак

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