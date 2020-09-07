В Южно-Уральском аграрном университете появился ректор

В Южно-Уральском государственном аграрном университете появился ректор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность была вакантна с июня прошлого года. Прежний руководитель Виктор Литовченко, руководивший вузом 5 лет после слияния Челябинской государственной агроинженерной академии и располагавшейся в Троицке Уральской государственной академии ветеринарной медицины, ушел в отставку после с приемом в вуз граждан одной из центральноазиатских республик. Выяснилось, что они зачислялись в университет без сдачи вступительных экзаменах и без подтверждения подлинности документов о получении образования. Было возбуждено уголовное дело.

После отставки Литовченко исполнять обязанности ректора назначили проректора по финансовой и экономической работе Светлану Черепухину. Теперь ее в этой должности утвердили.

Челябинск, Павел Зварзин

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